特朗普访华•分析︱京学者：台湾问题美方没新论调 可视为局势稳定

随特朗普访华的美国国务卿鲁比奥对美媒称，美国对台政策并未发生改变。多位中国内地学者向《星岛》分析，台湾问题仍旧是中美关系中最具引爆风险的变量，美方未释放新论调的姿态，也可以视为一种局势稳定。

贸易战双方适度让步利稳定

中美元首会晤后，鲁比奥对美媒称，美国对台政策并未发生改变，又大陆若通过武力或任何胁迫手段推进统一，将是「严重错误」，恐在全球范围内引发后果。至于对台军售，他指是「由总统决定」的事务，而美国国会也在相关程序中扮演一定角色。



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中国社科院政治学研究所研究员房宁表示，特朗普此次来访时间短暂，意味著尽管谈判涉及重要议题，双方能够真正达成的共识与取得的实际成果相对有限。从正式会谈及公开信息来看，双方取得了一定成果，其中最核心的是在暂停贸易战方面得到符合各方预期的较好成果。中美均作出适度让步，有望在未来半年至一年间，为彼此经贸及双边关系营造稳定利好环境。

房宁指出，中美关系是世界上最复杂的双边关系。双方最大共识是保持其稳定性，处于可控轨道，避免重大波折与突发风险，这也是双方需要共同恪守的底线。在事关中方核心利益的台湾问题上，美方此次并未释放新表述。这种不出现新论调的姿态，也可以视为一种局势稳定。中方在台湾问题上应保持战略定力与充足耐心，才能最终实现两岸和平统一。



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美国长期在处理台湾问题上维持「模糊」立场。复旦大学中国研究院副研究员刘典指出，台湾问题被置于中美关系最高优先级，习近平主席使用「碰撞甚至冲突」等强硬措辞，相较以往表述警示意味更浓。台湾问题能否有效管控，将决定中美关系的新定位能否落地。

北京大学国际关系学院教授王勇指出，中美力量格局对比发生深刻变化，促使美方更趋于尊重一个中国原则。美方如若切实恪守两国关系新定位，未来在台海方向的互动则有望趋于降温，在对台军售等敏感议题上，也或有所克制与收敛。

驻京记者杨浚源