习特会•前瞻｜特朗普明访华料难获「超规格」款待 分析：北京看透其反复转向务实交涉

美国总统特朗普将于明日（13日）抵达北京，展开为期三天的国事访问。这是自2017年以来，再度有美国总统访问中国。虽然特朗普早前对外宣称预期会获得中方领导人「热情拥抱」，但多位分析家评估，由于两国在贸易、台湾及地缘政治等议题上存在分歧，北京这次的接待规格恐不如九年前盛大。

分析指仅求防止关系脱轨

综合法新社、中央社及内地媒体报道，特朗普曾于2017年首次访华时获「超规格」款待，包括在故宫进行私人茶叙。然而，复旦大学美国研究中心主任吴心伯指出，北京已从过往经验了解到，盛大的场面虽能满足特朗普的自尊，「但无法阻止他对中国态度迅速说变就变」。

美国总统特朗普与国家主席习近平下周会面时，台湾问题很可能会成为讨论议题之一。路透社

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新加坡国立大学教授郝福满亦指出，自特朗普去年重返白宫后，随即对华发动激烈的贸易战，令北京对两国领导人间的私人友谊不再存有「浪漫投射」。尽管如此，外界仍认为此次会面具有「预防关系脱轨」及重启沟通渠道的功用。亚洲社会政策研究所副所长柯特勒则预测，首场会面的成果可能相当有限，重点将落在稳定双边关系。

特朗普多方面有求于中方

吴心伯分析指，中美两国关系在过去九年间发生巨大变化。他认为特朗普目前在多个问题上「有求于中国」：

经贸领域：美方急需中方大规模采购农产品及能源，以巩固共和党在期中选举的选票，并期望中方恢复稀土出口及合作打击芬太尼；

国际事务：在美伊战争及俄乌战争等议题上，美方亦需寻求中国的支持与协作；

政治声望：透过访华提升其处于历史低点的民意支持率。

与此相对，中方的首要关切在于台湾议题。中方预料将要求美方停止对台军售，并明确表态反对「台独」。此外，中方亦会争取美国取消加征关税、放宽出口限制及撤销对千余家中国实体的制裁。

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有望重启对话机制 推动关系「稳中有进」

尽管双方各持己见，但吴心伯预计中美在经贸合作及机制建设方面仍有进展空间。双方有望敲定部分采购大单，并推动建立中美贸易委员会、投资委员会等工作机制，重启两军、人文及外交政策领域的对话。

他认为，此次元首会晤将有助于巩固去年釜山峰会的成果，提升中美关系的稳定性与可预期性。外界普遍期待今年中美关系能实现「稳中有进」，在避免激烈对抗的同时，通过高层对话管控分歧并扩大合作领域。

