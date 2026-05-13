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特朗普访华｜何立峰与美财长结束韩国经贸磋商 为习特会铺垫

大国外交
更新时间：16:24 2026-05-13 HKT
发布时间：16:24 2026-05-13 HKT

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰和美国财政部长贝森特（Scott Bessent）周三在南韩仁川国际机场展开第七轮经贸磋商，谈判持续约三小时。

当地时间5月13日中午12时左右，中美两国经贸团队在南韩首尔仁川国际机场开始举行中美经贸磋商。由中国副总理何立峰与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）率团，在分别会见韩国总统李在明后，双方展开经贸磋商。据路透社引述一名美国官员消息，下午3时许本轮经贸磋商结束。

央视新闻消息，双方在磋商中以两国元首重要共识为指引，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，就解决彼此关注的经贸问题和进一步拓展务实合作进行了坦诚、深入、建设性的交流。

这是美中两国元首会晤前的最后一轮经贸谈判，也是会前铺垫的重要一步。美国总统特朗普周三已启程前往北京，预计周四（14日）与中国国家主席习近平会晤。

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外界普遍认为，此次中美元首财金幕僚的会谈，是为两国元首的重头戏铺路。中国外交部11日确认，美国总统特朗普将于13日晚上抵达北京，对中国展开为期三天的国事访问。白宫方面亦公布了行程细节，备受全球瞩目的「习特会」落实于本周四（14日）正式登场，预料双方将聚焦探讨双边经贸、台湾问题及伊朗局势等核心地缘政治议题。

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