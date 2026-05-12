中国观察：空军一号再临京城 飞机迷整装待发

靴子落地！中美昨日正式官宣，特朗普将于本周三访华。这则重磅外交消息，不止牵动国际舆论，更直接点燃内地航空圈的热度，一众飞机迷早已提前躁动、整装待命。皆因时隔近9年，美国「空军一号」总统专机，将再度降临中国，罕见度与观赏价值拉满。

这不是甚么「崇洋亲美」心态，而是在飞机迷心中，「空军一号」确有难以取代的象征性。这架经过改装的波音747巨无霸客机，如同「移动白宫」，机上配备完整的办公、通讯、医疗系统，搭载顶级防御设备与抗干扰装置，可空中加油长时间滞空飞行，安全规格与专属气势，是普通民航机、运输机无法比拟的，也是全球飞机迷公认的顶级拍摄目标。



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事实上，特朗普访华前夕，京城空域已经格外热闹。自5月1日第一架美军C-17运输机载着访华先遣物资降落，北京首都机场周边的「观机位」，每日一早就人满为患。大批飞机迷驻足拍摄，过着「每天数飞机」的有趣时光，并通过社交平台发布美国军机的高清照。据一名航空拍摄者表示，从5月1日起至昨日，累计有12架美军运输机飞抵北京，数目之多非常罕见，简直「大饱眼福」。

C17热度尚未消退，「空军一号」又要来了。根据美方公布，特朗普将在北京时间深夜抵达北京。有别于日间拍摄，夜间降落对设备与技术要求更高，对此一众资深飞机迷早已做好周全准备，纷纷整理三脚架、长焦镜头、高感光设备等专业夜摄装备，准备为捕捉「空军一号」夜降京城的珍贵画面待命。一名飞机迷预计本次机场周边将挤满拍机人群，有望创下北京近年观机、拍机人数新高。



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严肃的外事访问，撞上火热的全民拍机热潮，让这次重大外交行程多了一份趣味感，也折射出大众对中美关系的高度关注与好奇。过去一年多，中美关系像一架急速起落的军机，「来回地狱又折返人间」，一度险象环生，最终总算安然着陆。

纪晓华