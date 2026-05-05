Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国裁军大使联合国点名日本 「对拥有核武问题上消极言行不断」

大国外交
更新时间：12:15 2026-05-05 HKT
发布时间：12:15 2026-05-05 HKT

央视新闻报道，当地时间周一（4日），在联合国纽约总部举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会上，中方就防止核武器扩散阐述立场，指出个别国家在核不扩散问题上奉行双重标准，正在削弱条约权威和国际原子能机构保障监督体系。中国同时特别点名日本近年来在拥核问题上的负面动向，强调国际社会应保持高度警觉。

中国裁军大使沈健在会上表示，防止核武扩散是《不扩散核武条约》的核心目标之一。当前全球战略安全环境持续恶化，个别国家奉行双重标准处理核不扩散问题，严重动摇广大无核武国家对条约权威和国际原子能总署保障监督体系的信心。

相关新闻：东京5万人集会反修宪 「绝不希望孩子走上战场

沈健说，中国坚决反对核武扩散，主张全面、忠实、平衡履行《不扩散核武条约》各项义务，愿同国际社会一道，维护加强以条约为基石的国际核不扩散体系。

中国指出，应降低核武在国家安全政策中的作用。目前，部分核武国家及其盟友不断强化和共享延伸威慑安排，相关「友善核扩散」趋势令人担忧。

中方呼吁核武国家将部署在境外的核武全部撤回本国，参与「核武共享」「延伸威慑」安排的国家停止升级甚至在其他地区复制相关安排，应防止透过「核武共享」扩散核武。

中方也在发言中指出，近年来，日本在拥有核武问题上消极言行不断，推动修改和平宪法「无核三原则」，扩充远程打击能力，寻求盟国在日本部署核武。

国际社会要保持高度警惕，加强监督核查，严肃对待敏感核材料生产能力与消耗之间的严重失衡问题，坚决遏制相关国家拥核图谋。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
5小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
2小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
21小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
4小时前
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
6小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
20小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
21小时前