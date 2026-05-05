中国裁军大使联合国点名日本 「对拥有核武问题上消极言行不断」

央视新闻报道，当地时间周一（4日），在联合国纽约总部举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会上，中方就防止核武器扩散阐述立场，指出个别国家在核不扩散问题上奉行双重标准，正在削弱条约权威和国际原子能机构保障监督体系。中国同时特别点名日本近年来在拥核问题上的负面动向，强调国际社会应保持高度警觉。



中国裁军大使沈健在会上表示，防止核武扩散是《不扩散核武条约》的核心目标之一。当前全球战略安全环境持续恶化，个别国家奉行双重标准处理核不扩散问题，严重动摇广大无核武国家对条约权威和国际原子能总署保障监督体系的信心。

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沈健说，中国坚决反对核武扩散，主张全面、忠实、平衡履行《不扩散核武条约》各项义务，愿同国际社会一道，维护加强以条约为基石的国际核不扩散体系。



中国指出，应降低核武在国家安全政策中的作用。目前，部分核武国家及其盟友不断强化和共享延伸威慑安排，相关「友善核扩散」趋势令人担忧。



中方呼吁核武国家将部署在境外的核武全部撤回本国，参与「核武共享」「延伸威慑」安排的国家停止升级甚至在其他地区复制相关安排，应防止透过「核武共享」扩散核武。



中方也在发言中指出，近年来，日本在拥有核武问题上消极言行不断，推动修改和平宪法「无核三原则」，扩充远程打击能力，寻求盟国在日本部署核武。

国际社会要保持高度警惕，加强监督核查，严肃对待敏感核材料生产能力与消耗之间的严重失衡问题，坚决遏制相关国家拥核图谋。

