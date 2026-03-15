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驻美大使谢锋︰「十五五」为中美合作 创造更大空间

大国外交
更新时间：08:56 2026-03-15 HKT
发布时间：08:56 2026-03-15 HKT

中国对美关系释放积极信号，驻美大使谢锋表示，中国的「十五五」规划为中美互利合作创造更大空间，今年是中美关系的「大年」，双方将迎来一系列高层交往，中美还将分别主办亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团领导人峰会。如何把上述利好转化为中美两国实实在在的合作成果，是摆在双方面前的一道重大外交课题。

据中国驻美大使馆网站，谢锋前日在「春天里的中国：中国发展 世界机遇」全球对话会美国专场发表致辞，宣介全国两会精神及「十五五」规划。

何立峰料今晤美财长

谢锋指出，中国「十五五」规划的春风同样给中美互利合作创造了更大空间。中方的态度是积极的，美方应与中方相向而行，营造氛围、管控分歧、促进合作。当然，中方也是讲原则的，将坚决维护自身主权安全发展利益。在两国元首战略引领下，只要双方坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，中美就完全可以推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

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国务院副总理何立峰昨日起率团赴往法国，预计今日与美国财长贝森特、美国贸易代表格里尔举行贸易磋商。双方据报或会讨论包括关税、投资、大豆在内的贸易与投资协议，为中美两国元首峰会铺路。白宫早前表示，总统特朗普将于3月31日至4月2日访华，筹备进展顺利，美中双方保持定期联系和互动。

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