中印重启经济关系 放宽投资限制

印度政府昨日宣布，批准放宽对中国在特定领域投资的限制。这代表在经历6年政治摩擦后，两国重启经济关系。

两国经历6年政治摩擦

印度政府声明称，总理莫迪政府批准修改此前限制中国的外商直接投资（FDI）规定，允许中国在电子和太阳能电池领域进行投资。只要这些领域的多数股权始终由印度人持有，相关的投资将在60天内完成处理。

印度还允许中国持股比例不超过10%的投资者，在遵守产业上限和适用条件的情况下，走自动审批通道进行投资。声明称，新指引将促进外商直接投资流入、新技术获取以及与全球供应链的整合。

中印2020年在边境地区发生严重冲突，造成20名印度士兵和4名中国军人死亡，两国关系恶化。

此后印度政府加强对中国资金及企业的审查。由于这些限制，部分交易被逼搁置，例如中国电动车巨头比亚迪2023年计划投资10亿美元在印度建立合资企业方案。