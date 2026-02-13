Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本扣押一艘中国渔船 船长晚上获释 中国外交部：望日方公正执法

大国外交
更新时间：23:10 2026-02-13 HKT
发布时间：15:59 2026-02-13 HKT

在中日关系持续紧张的背景下，日方在争议海域扣押了一艘中国渔船并逮捕了船长。中国外交部回应称，希望日方严格遵守《中日渔业协定》，公正执法。共同社引述日本水产厅13日晚上透露，已释放该船长。

共同社引述13日晚最新消息：船长已获释

据日本共同社2月13日报道，日本水产厅九州渔业调整事务所当天通报称，12日在长崎县五岛市女岛西南约170公里的海域，日本水产厅以涉嫌无视停船命令并驾船逃逸为由，强行扣押一艘载有11人的中国大陆渔船，并逮捕47岁的中国籍船长。

这是日本水产厅今年首次扣押外国渔船，也是自2022年以来首次针对中国大陆渔船采取此类行动。

报道称，负责在日本周边海域开展登船检查及其他执法行动的日本水产厅，去年扣押了两艘分别来自台湾和韩国的外籍渔船。

日中长期存在多个领土争议，围绕钓鱼岛（日称尖阁诸岛）的摩擦事件屡有发生。去年11月，日本首相高市早苗发表「台湾有事」论触怒北京，中日关系迅速恶化。

中国外交部回应

有报道指，原因是该船在进入日本专属经济区后试图逃避检查。

外交部发言人林剑13日在例行记者会上回应上述事件称，中国政府一贯要求中国的渔民依法依规作业，同时坚决维护中国渔民的合法权益。希望日方严格遵守《中日渔业协定》，公正执法，保障中方船员安全和合法权益。

