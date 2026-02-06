习特通话2小时就台议题施压 学者分析：台湾已被纳入大国谈判筹码

国家主席习近平前午与俄罗斯总统普京视频会晤后，前晚又与美国总统特朗普长时间通话。中方官媒表述，台湾议题是习特通话核心，要求美方务必慎重处理对台军售；特朗普则在社群平台形容通话「非常棒」，并称期待4月份访华行程。美媒报道，这次通话持续了近两个小时，中国意在告诉特朗普，来访时要准备就台湾议题严肃讨论。有旅美学者也称，台湾已被纳入大国谈判筹码，需观察美对台军售是否有变。

特朗普事后在社群平台发文称，这通电话「非常棒」，「时间很长、很充分」，议题「都非常积极」。双方讨论了中国购买美国石油和天然气，加购农产品，包括本季将大豆采购量提高至2000万吨，和飞机发动机交付等，以及他4月访华事宜，届时将举行利害攸关的中美高层峰会。

国台办：台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。

特称通话议题「非常积极」

他表示，美中关系以及他与习近平的个人关系都「极其良好」，在他往下3年任期内，将在有关习近平和中国的事务上取得许多积极成果。

《纽约时报》引述知情人士报道，习特通话持续近两个小时。中方官媒描述，习近平告诉特朗普，中国永远不可能让台湾分裂出去，还表示美方务必慎重处理对台军售问题。

习近平与特朗普通电话谈及台湾。图为去年10月两人见面。 中国外交部

去年12月，美国曾批准一项总额超过110亿美元的对台军售方案。华府智库布鲁金斯研究所约翰桑顿中国中心主任何瑞恩称，习近平表态具有明显针对性也很强硬，并且他在做铺垫，告诉特朗普「等你4月来访时，要准备好就台湾议题进行一次严肃的、正式的面对面讨论，因为这对我来说非常重要」。

海马士多管火箭系统，可扰乱解放军沿海入侵集结，也能对抗数千艘民用驳船运送装甲入侵部队。 中时

台湾《联合报》引述旅美学者翁履中也认为，习近平直接敦促美方对台军售需「极为谨慎」，明确划下红线。特朗普则刻意淡化这段敏感内容。北京此次设计美中俄三强沟通节奏，先与俄方在核心利益上取得共识，用中俄战略稳定来对冲华府施压。而台湾也被纳入大国谈判筹码，需观察美对台军售是否出现变数。

台湾领导人赖清德昨表示，台美之间也有很好的沟通管道，美中台关系维持不变，台美关系坚如磐石，合作计划持续进行不会改变。国台办发言人陈斌华则在发布会敦促，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎之又慎处理台湾问题。

《环球时报》：台湾该醒醒了

官方《环球时报》评论指出，中国领导人同一天先后与两个具有全球影响力的大国领导人深度沟通，彰显中国推动大国协调、维护全球战略稳定的决心和行动。其讯号之强、分量之重，「台湾该醒醒了」。