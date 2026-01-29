施纪贤访华｜北京人民大会堂与习近平会晤 核心议题曝光

1月29日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的英国首相施纪贤（Keir Starmer）。

英国首相施纪贤1月28日下午抵达北京，开启一连四天的访华行程。这也是英国首相时隔8年再度访华。中方此前表示，愿以此访为契机，同英国共同开启中英关系健康稳定发展的新篇章。

英国首相施纪贤1月28日傍晚抵达北京，他的车队在大约晚上6点钟抵达下榻酒店。根据中方消息，施纪贤访华期间，中国领导人将分别同他会谈、会见，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见。结束北京访问行程后，施纪贤将到访上海。

施纪贤此行访华，经济是最核心议题。英国财政大臣李韵晴、商业贸易大臣韦诺韬随同施纪贤一起访华，另外，还有50多家英国企业高管和机构代表随访，涵盖金融、医药、制造业、文化、创意等英国的优势领域。包括汇丰银行、渣打银行、施罗德和伦敦证券交易所集团的高管均在受邀之列。另外，制药公司阿斯利康、汽车制造商捷豹、路虎等企业代表也将参与。

中英双方还将在1月30日上午共同举办一场商务论坛，邀请中英政府代表和商协会、企业负责人，进行深入的政企交流对话。据媒体报道，施纪贤访华期间，两国可能重启2018年「中英关系黄金时代」的商业对话，预计双方企业高管将参与其中。