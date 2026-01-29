施纪贤访华｜习近平：中英合作定能一马当先 施纪贤：乐见香港成为独特重要桥梁

1月29日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的英国首相施纪贤（Keir Starmer）。会面期间，习近平表示，赞赏施纪贤公开提出中国是机遇、同中国接触是必选项。中方愿同英方发展长期稳定的全面战略伙伴关系。中国农历马年春节即将到来。两国合作也一定能一马当先，为中英关系和两国合作开新局。施纪贤更表示，希望与中国建立更成熟的关系，香港繁荣稳定符合两国共同利益，乐见香港成为英中之间的独特重要桥梁。



新华社报道，习近平指出，当前国际局势变乱交织，中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，无论是维护世界和平稳定，还是促进两国经济民生，都需要加强对话和合作。中方愿同英方秉持大历史观，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可为」的潜力转化成「大有作为」的实绩，为中英关系与合作开新局，既造福两国人民，也惠及世界。

习近平强调，互信是国与国关系行稳致远的基础。中国始终坚持走和平发展道路，从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地，中国无论怎样发展壮大都不会对其他国家构成威胁。

中英经贸合作的本质是互利共赢。今年是中国「十五五」开局之年，双方要拓展教育、医疗、金融、服务业互利合作，开展人工智能、生物科学、新能源和低碳技术等领域联合研究和产业转化，实现共同发展繁荣。



他指出，希望英方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。中英都是文化大国，都为人类发展进步作出重要贡献。双方要密切人文交流，进一步便利人员往来。欢迎英国政府、议会、地方各界多来中国参访，增加对中国全面、客观、正确的认知。中方愿积极考虑对英实施单方面免签。



国际局势方面，习近平指出，一段时间以来，单边主义、保护主义、强权政治甚嚣尘上，国际秩序受到严重冲击。国际法只有在各国都遵守时才真正有效，大国尤其要带头，否则就会退回丛林世界。中英都支持多边主义和自由贸易，应共同倡导和践行真正的多边主义，推动构建更加公正合理的全球治理体系，实现平等有序的多极化和普惠包容的全球化。



施纪贤表示，英中是世界重要经济体和联合国安理会常任理事国，在当前动荡脆弱的国际形势下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立长期稳定的全面战略伙伴关系至关重要。



英方在台湾问题上长期奉行的政策没有改变，也不会改变。英方愿与中方保持高层交往，密切对话交流，加强贸易、投资、金融、环保等各领域合作，助力彼此经济增长，为两国人民带来福祉。人民交往越密切，越有利于增进了解，英方愿同中方共同推动两国立法机构等各界加强交往。



双方会面时，施纪贤亦有提及香港。他表示，香港繁荣稳定符合两国共同利益，英方乐见香港成为英中之间的独特重要桥梁。中国在国际事务中发挥著关键作用，英方愿同中方就应对气候变化等全球性挑战加强合作，共同维护世界和平稳定。

英国首相施纪贤1月28日下午抵达北京，开启一连四天的访华行程。这也是英国首相时隔8年再度访华。中方此前表示，愿以此访为契机，同英国共同开启中英关系健康稳定发展的新篇章。