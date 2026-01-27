习近平晤芬兰总理 称大国要带头讲平等讲法治讲诚信

国家主席习近平在在北京与到访的芬兰总理奥尔波会面。习近平强调，要延续中芬两国的冰雪友谊，又强调，面对国际间多重风险挑战，大国尤其要带头讲平等、讲法治、讲合作、讲诚信。

两冰雪大国要延续友谊

据新华社报道，习近平在27日上午，于人民大会堂与奥尔波会面。习近平指出，芬兰是最早同新中国建交的国家之一。建交76年来，无论国际形势如何变化，中芬关系始终平稳发展，坚持相互尊重、平等相待、面向未来、合作共赢。中国和芬兰人民都具有坚韧不拔、自强不息的精神，双方要增进互信、加强交流、深化合作，助力各自国家发展，为两国人民带来更多福祉。

习近平与来华的芬兰总理会谈。新华社



习近平强调，中芬友好互信具有历史根基。今年是中国「十五五」开局之年。中国将继续推动高品质发展，扩大高水平对外开放。双方要深化互利合作，在能源转型、循环经济、农林产业、科技创新等领域打造更多合作成果。欢迎芬兰企业到中国市场的「大海」来「畅游」，提升全球竞争力。芬兰是冰雪强国，中国也已是冰雪大国，双方要加强交流合作，延续冰雪友谊。欢迎更多芬兰民众来华感知既古老又现代的中国。

指中欧合作大于竞争

习近平指出，当今世界面临多重风险挑战，国际社会需要携手应对，大国尤其要带头讲平等、讲法治、讲合作、讲诚信。中方愿同芬方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同应对全球性挑战，推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。中欧是伙伴不是对手，双方合作大于竞争、共识大于分歧。希望芬兰为推动中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。

奥尔波表示，芬中传统友谊深厚，两国关系建立在相互尊重、相互信任基础上，得到长期稳定发展。去年双方共同庆祝建交75周年。芬方企业对赴华合作抱有强烈兴趣。芬方愿同中方落实两国元首达成的重要共识，密切高层往来，深化贸易、投资、数字经济、清洁能源、农业等领域务实合作，增进两国人民福祉。芬方坚定奉行一个中国政策。芬方钦佩中国发展取得的杰出成就，赞赏中国在国际事务中发挥重要建设性作用，愿同中方加强沟通协调，共同维护世界和平稳定。欧中关系保持建设性发展十分重要，芬兰主张欧洲战略自主，支援自由贸易，愿为欧中妥善解决贸易摩擦问题、推动关系健康发展发挥积极作用。