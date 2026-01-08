北京直击︱商务部专家：中国在委内瑞拉有大量投资 将采取行动捍卫利益

美国突袭委内瑞拉并抓捕委总统马杜罗后，北京强烈谴责。中国商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平今日（8日）在北京表示，中国在委内瑞拉有大量投资，也从当地进口很多石油，高度重视过去多年与当地的经贸联系，虽然目前形势有很多不确定因素，但相信中国会想尽各种办法，并采取相关行动，以维护捍卫自己的经济利益和海外权益。

去年对拉美经贸额增逾25%

张建平在中国记协新闻茶座表示，他访问过很多拉美国家，深刻感受到近年中国和拉美国家合作快速提升，很多拉美国家积极参与高质量共建「一带一路」，「很高兴看到近年中国拉美之间的港口建设、基础设施互联互通得到迅速推进，中拉之间的贸易额也迅速上升。」

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平。杨浚源摄

他透露，2025年中国与拉美国家的贸易额增长超过30%。目前中国同很多拉美国家都已谈判签署实施双多边自由贸易协定。大量的中国企业到拉美去投资，中国的新能源汽车在拉美很受欢迎。

他相信，尽管中拉地理相隔遥远，经贸联系会越来越紧密，双方将全方面拓展经贸关系，让互补性更好体现，共同带动发展水准提升。

谈及国内消费，张建平表示，提升可支配收入首先要解决就业问题。目前中国经济正在转型，每年新增大学毕业生超过1200万人，应在下阶段增加服务业比重，因为服务业涉及种类多，能容纳新增就业，比如金融、物流、文化旅游、讯息服务、医疗大健康等。



整治「内卷」有利加人工

张建平说，最近中国下定决心要整治「内卷」，规范行业竞争秩序，这使得龙头企业有信心与底气去增加工资，「有几家互联网大厂，还有新能源汽车大厂，已经开始给工人涨工资了，就是一个比较好的迹象。」

他还提到，最近有分析指出，中国PPI（生产者物价指数）近几年持续负增长，由于近期「反内卷」与增加工资的呼吁，PPI可望在2026年转正，「如果能适当转正，将使得企业更加愿意增加投资，这一定会带来新的就业岗位。」

