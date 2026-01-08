Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京直击︱商务部专家：中国在委内瑞拉有大量投资 将采取行动捍卫利益

大国外交
更新时间：16:37 2026-01-08 HKT
发布时间：16:37 2026-01-08 HKT

美国突袭委内瑞拉并抓捕委总统马杜罗后，北京强烈谴责。中国商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平今日（8日）在北京表示，中国在委内瑞拉有大量投资，也从当地进口很多石油，高度重视过去多年与当地的经贸联系，虽然目前形势有很多不确定因素，但相信中国会想尽各种办法，并采取相关行动，以维护捍卫自己的经济利益和海外权益。

去年对拉美经贸额增逾25%

张建平在中国记协新闻茶座表示，他访问过很多拉美国家，深刻感受到近年中国和拉美国家合作快速提升，很多拉美国家积极参与高质量共建「一带一路」，「很高兴看到近年中国拉美之间的港口建设、基础设施互联互通得到迅速推进，中拉之间的贸易额也迅速上升。」

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平。杨浚源摄
商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平。杨浚源摄
中国记协举行新闻茶座，邀请专家讨论「内需」问题。杨浚源
中国记协举行新闻茶座，邀请专家讨论「内需」问题。杨浚源


相关新闻：生擒马杜罗｜联合国：美国对委内瑞拉的军事行动犯下侵略罪

他透露，2025年中国与拉美国家的贸易额增长超过30%。目前中国同很多拉美国家都已谈判签署实施双多边自由贸易协定。大量的中国企业到拉美去投资，中国的新能源汽车在拉美很受欢迎。

他相信，尽管中拉地理相隔遥远，经贸联系会越来越紧密，双方将全方面拓展经贸关系，让互补性更好体现，共同带动发展水准提升。

谈及国内消费，张建平表示，提升可支配收入首先要解决就业问题。目前中国经济正在转型，每年新增大学毕业生超过1200万人，应在下阶段增加服务业比重，因为服务业涉及种类多，能容纳新增就业，比如金融、物流、文化旅游、讯息服务、医疗大健康等。

相关新闻：生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督

整治「内卷」有利加人工

张建平说，最近中国下定决心要整治「内卷」，规范行业竞争秩序，这使得龙头企业有信心与底气去增加工资，「有几家互联网大厂，还有新能源汽车大厂，已经开始给工人涨工资了，就是一个比较好的迹象。」

他还提到，最近有分析指出，中国PPI（生产者物价指数）近几年持续负增长，由于近期「反内卷」与增加工资的呼吁，PPI可望在2026年转正，「如果能适当转正，将使得企业更加愿意增加投资，这一定会带来新的就业岗位。」 

驻北京记者 杨浚源

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
7小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
3小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
6小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
4小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
20小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
11小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
5小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
23小时前