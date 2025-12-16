Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商务部：明起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税

大国外交
更新时间：16:09 2025-12-16 HKT
发布时间：16:09 2025-12-16 HKT

商务部网站12月16日公布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查，最终裁定欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，损害国内产业，由周三（17日）起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税。

商务部：17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税。 新华社
商务部：17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税。 新华社

2024年6月17日，商务部发布2024年第23号公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品（以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。2025年9月5日，发布初裁公告，初步认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内相关猪肉及猪副产品产业受到实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系。

商务部表示调查已结束，并根据《反倾销条例》第25条规定，作出最终裁定：被调查产品存在倾销，国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定自2025年12月17日起，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税，并且追溯征收自2025年9月10日起至2025年12月16日有关的反倾销税。

对被调查产品征收反倾销税的实施期限自2025年12月17日起5年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
7小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
23小时前
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
即时娱乐
6小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
6小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
23小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
23小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
18小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
2025-12-15 14:00 HKT