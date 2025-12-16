商务部：明起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税

商务部网站12月16日公布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查，最终裁定欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，损害国内产业，由周三（17日）起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税。

商务部：17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税。 新华社

2024年6月17日，商务部发布2024年第23号公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品（以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。2025年9月5日，发布初裁公告，初步认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内相关猪肉及猪副产品产业受到实质损害，并且倾销与实质损害之间存在因果关系。

商务部表示调查已结束，并根据《反倾销条例》第25条规定，作出最终裁定：被调查产品存在倾销，国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定自2025年12月17日起，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税，并且追溯征收自2025年9月10日起至2025年12月16日有关的反倾销税。

对被调查产品征收反倾销税的实施期限自2025年12月17日起5年。