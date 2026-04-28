2026北京车展│中国超跑新势力 腾势Denza、小米Xiaomi、领克Lynk & Co电动车异军突起

两年一度举行的2026年第19届北京国际汽车展览会(北京车展)，刚于上周五(4月24日)揭幕，一连10天(至5月3日，日)在北京中国国际展览中心(顺义馆)及首都国际会展中心两馆举行，展场面积38万平方米堪称全球最大，大会公布参展车多达1,451辆，当中全球首发新车181辆、概念车71辆。

今届展览云云国产车之中，备受内地车迷关注的，是多款来自中国的高性能超跑Supercars，首先有比亚迪旗下腾势Denza Z及方程豹Formula X；吉利集团旗下领克(Lynk & Co)也发表首款四门GT概念跑车「Time to Shine」；小米Xiaomi继SU7及YU7之后，在北京展出Vision GT概念跑车。相信大家可以感受到，中国车企品牌下一步强势挑战法拉利、林宝坚尼、McLaren等传统名牌超跑的野心。 文：DP 图：比亚迪、吉利、小米

2026北京车展│比亚迪旗下腾势Denza Z纯电超跑 传闻欧洲优先开售

比亚迪(BYD)在今届北京车展最具话题的新车，相信是旗下豪华车品牌腾势Denza Z超跑，包括4座开篷版及硬顶版本，以「e3易三方」平台为基础，配合「云辇-M」主控悬挂，据知三马达版本合共输出1,000ps马力，0至100km/h加速约2秒。现场展出的Denza Z开篷版本完成度极高，听闻车子将于今年7月英国Festival of Speed活动公开所有规格详情，以及宣布将于欧洲市场率先开卖。另外，比亚迪同时在今次北京车展，展出方程豹Formula X，以及仰望U9 Xtreme特别版纯电超跑。

2026北京车展│领克Lynk & Co、小米Xiaomi新能源超跑概念出笼

至于今届北京车展另一款瞩目国产超跑新作，就是吉利集团(Geely)旗下成立刚好10周年的领克(Lynk & Co)首款四座位GT超跑概念车：Time to Shine。厂方未公布具体机械细节，只透露概念车采用后驱格式，0至100km/h加速目标时间2秒之内，至于是否纯电或混能？现阶段完全未有任何资讯。

来自北京的小米(Xiaomi)，展示首次与日本赛车游戏Gran Turismo(GT)合作研发的Vision GT概念超跑，实行把游戏里的车款带到现实世界，不过董事长雷军在台上没有表明这款Vision GT会否投产，只透露品牌5月底将发布YU7 GT高性能版SUV。