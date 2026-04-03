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Sony Honda Mobility（SHM）宣布终止AFEELA计划｜电动车竞争激烈

汽车
更新时间：12:00 2026-04-03 HKT
发布时间：12:00 2026-04-03 HKT

Sony与Honda合资的Sony Honda Mobility（SHM）宣布，将终止首款车形AFEELA 1及未来第二款车型的开发及上市计划。

AFEELA 1终止开发 消息震撼市场

消息公布之后震撼了市场，同时亦令人感到非常遗憾。Sony与Honda在2022年合资创立SHM，当年本着Sony在科技界别的领先地位，再配合Honda多年来的造车经验，双方一拍即合打造新世代电动车。

而SHM更在2023年的CES中首度发表全新电动车品牌AFEELA，后来更在2025年CES中推出首款作品AFEELA 1，更在美国加州推出及接受订购，而事隔一年之后，随着全球电动车市场情况改变，电动车市场环境出现了不可预期的变化，而Honda面对种种问题下，对电动车市场作出重新的评估下，在三月初宣布大幅更改电动车发展策略，目前Sony、Honda与合资公司SHM已达成共识，终止计划及为未来可行方向作检讨。SHM将着手处理客人订单处理，并会为客户进行退款。

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