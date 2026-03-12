Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港汽车文化节HK Autofest 2026 车坛盛事 门票抢购已开始

汽车
更新时间：16:54 2026-03-12 HKT
发布时间：16:54 2026-03-12 HKT

「香港汽车文化节 HK Autofest」2026，将于 4 月 4 日至 5 日假亚洲国际博览馆 1 号展馆举行，门票现已公开发售，精彩内容亦已在官网公布。其中焦点包括，被誉为「现代 GT-R 之父」的日本传奇汽车工程师 —— 田村宏志将首次来港出席公开活动。田村宏志将出席「GT-R 传奇」分享会，亲身向车迷讲述 R35 的研发历程、设计理念及工程挑战，并揭露多个鲜为人知的幕后故事。

香港汽车文化节HK Autofest 2026 4月开锣 「现代 GT-R 之父」首访香港

「JDM 天王车聚」是另一焦点，汇聚日本车坛五大经典高性能座驾，包括日产 Skyline GT-R、本田 NSX、丰田 Supra、万事得 RX-7及三菱 Lancer Evolution，全面呈现日本经典性能车的文化魅力。

「模型车人气选举」观众即场投票 日本著名女赛车手织户茉彩亲临会场

另外，更举办「模型车人气选举」，由现场观众即场投票选出场内最受欢迎展车。而日本著名女赛车手织户茉彩亦将亲临会场，与本地车手及现场观众于虚拟赛道上展开港日车手电竞对决，为车迷呈献一场跨地域的竞速交流。门票现已公开发售，请往官网：https://imxpo.com.hk；Facebook: International MotorXpo Hong Kong查询票务详情。

延伸阅读：内地油价上涨前夕车主「赶尾班车」入油！超长车龙排约1小时 网民嘲：就少喝1杯奶茶的钱？

 


 

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
4小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前