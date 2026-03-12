香港汽车文化节HK Autofest 2026 车坛盛事 门票抢购已开始

「香港汽车文化节 HK Autofest」2026，将于 4 月 4 日至 5 日假亚洲国际博览馆 1 号展馆举行，门票现已公开发售，精彩内容亦已在官网公布。其中焦点包括，被誉为「现代 GT-R 之父」的日本传奇汽车工程师 —— 田村宏志将首次来港出席公开活动。田村宏志将出席「GT-R 传奇」分享会，亲身向车迷讲述 R35 的研发历程、设计理念及工程挑战，并揭露多个鲜为人知的幕后故事。

「JDM 天王车聚」是另一焦点，汇聚日本车坛五大经典高性能座驾，包括日产 Skyline GT-R、本田 NSX、丰田 Supra、万事得 RX-7及三菱 Lancer Evolution，全面呈现日本经典性能车的文化魅力。

另外，更举办「模型车人气选举」，由现场观众即场投票选出场内最受欢迎展车。而日本著名女赛车手织户茉彩亦将亲临会场，与本地车手及现场观众于虚拟赛道上展开港日车手电竞对决，为车迷呈献一场跨地域的竞速交流。




