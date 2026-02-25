Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Apple CarPlay即将支援AirPlay串流睇片 Apple TV有望率先登陆中控萤幕

汽车
更新时间：12:00 2026-02-25 HKT
发布时间：12:00 2026-02-25 HKT

等了大半年，Apple曾在WWDC 2025大会预告的CarPlay影片串流功能，终于有点眉目，近日推出的iOS 26.4 Beta测试版，开发者从程式码找到相关API，看来车友很快就可通过AirPlay把影片或剧集投放至中控萤幕，前提是车子要泊好或处于静止状态。

CarPlay即将可在车辆停泊时，经iPhone串流播片煲剧，再不限于听歌或Podcast。
理论上任何支援AirPlay输出的iPhone应用程式，都可将影像串流至车厢的中控萤幕。
开发人员同时找到有关Apple TV的程式码。
Thomas Dye利用CarPlay模拟器还原出Apple TV的车载系统介面。
就在iOS 26.4 Beta 1测试版释出当日，开发者已找到解锁了的AirPlay应用API，理论上任何支援AirPlay影片输出的iPhone应用程式，如YouTube、Netflix、Disney+等，稍后都有可能直接串流到中控萤幕，在长时间等候、充电或泊车时，把车厢变成影院。

此外，程式码亦出现多段有关Apple TV的代码，包括专为车载系统重新设计的Apple TV介面、首次使用教学提示，以及明确安全警告「只有在车辆停泊时才能播放影片」。开发者Thomas Dye利用Xcode的CarPlay模拟器，成功展示流畅的全萤幕播放体验，用家可浏览Apple TV+的剧集与电影、切换播放装置（手机与车机之间），甚至在 iPhone动态岛看到即时控制按钮，画面布局与现有Apple TV App极为相似，但按钮与文字均放大，更适合车内触控操作。

至于iOS 26.4正式版何时推出?外国媒体预在3月底至4月初，但测试版出现AirPlay串流，不代表正式版一定会推出，最终还看Apple策略，再者阁下的车款能否第一时间支援，同样需要车厂跟进及整合。唯一肯定的是CarPlay娱乐不再局限于Apple Music与Podcast。

文：B1807

图：Thomas Dye

 

