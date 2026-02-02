新改版平治Mercedes-Benz S-Class(W223)德国发表│内外50%共2,700个零件更新大改 导入AI系统 全新V8引擎 今年下旬全球开售

平治(Mercedes-Benz)刚于上周五(1月30日)在德国斯图加特总部博物馆举行盛大活动，除了庆祝品牌成立140周年，还同场发表革新版S-Class旗舰房车，有多达50%零件为全新制造，引擎全面更新，豪华配套进一步加强，并引入新一代AI智能系统，每一个细节都精心改良。 文：DP 图：平治

平治Mercedes-Benz S-Class改良版登场│全车50%共2,700零件更新 改动在细节

这一代编号W223平治S-Class于2020年面世，事隔6年，厂方终于推出Facelift改良版，不过今次更新升级可说是历来最大阵仗的一次，平治指2027年版本S-Class全车约5,400个零件之中，有50%(即约2,700个零件)是全新制作或改良，据知新版内外每一个细节位置都经过优化，贯彻S-Class豪华房车优越内涵和高贵形象。

新版外观最显著改动，是鬼面罩更见巨型，据讲面积扩大20%，配合发光框边及星星图案，甚至车头三点星厂徽也可选配发光功能。全新Digital Light LED头灯照明范围扩大40%，最远照程可达600米。

平治Mercedes-Benz S-Class改良版登场│全新MB.OS作业系统导入AI辅助功能

车厢最大变动是中控台原有直立屏幕变为传统14.4吋横置格式，配合12.3吋副驾席触屏，组成一幅大型MBUX Superscreen(为标准项目)，驾驶席前方另备12.3吋数码表板。车子应用平治最新MB.OS作业系统，同时内置AI语音助手功能。后排一如以往可提供如头等舱配置，包括左右13.1吋触屏、电控独立座椅连躺卧模式、按摩功能，甚至视像会议系统、Burmester 4D高级音响等，较为新颖是数码控制风口及前排安全带发热功能(最高摄氏44度)。

全线直六及V8引擎都经过大幅强化升级，顶级S580 4Matic搭载编号M177 Evo全新4.0 V8(Flat-plane Crank)双Turbo机器，配合48V轻混能系统，输出537ps/750Nm。S450 4Matic及S500 4Matic版则配M256 Evo型3.0直六Turbo引擎，同样有48V轻混能系统，输出分别为381ps/560Nm及449ps/600Nm；车系同时提供柴油及PHEV插混版本。

Airmatic空气悬挂经过大幅改良，可选配E-Active Body Control系统，带来更安稳舒适驾乘表现，新车标配4.5度角后轮转向功能，或可额外配置10度角系统。原车备有新一代MB.Drive Assist驾驶辅助系统，具备10个镜头、5个雷达感测器以及 12个超声波感测器。新S-Class将于2026年下半年全球开售，欧洲定价约12.2万欧元起，平治香港暂时未公布本地推出时间表。