Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新改版平治Mercedes-Benz S-Class(W223)德国发表│内外50%共2,700个零件更新大改 导入AI系统 全新V8引擎 今年下旬全球开售

汽车
更新时间：10:08 2026-02-02 HKT
发布时间：10:08 2026-02-02 HKT

平治(Mercedes-Benz)刚于上周五(1月30日)在德国斯图加特总部博物馆举行盛大活动，除了庆祝品牌成立140周年，还同场发表革新版S-Class旗舰房车，有多达50%零件为全新制造，引擎全面更新，豪华配套进一步加强，并引入新一代AI智能系统，每一个细节都精心改良。  文：DP  图：平治

平治Mercedes-Benz S-Class改良版登场│全车50%共2,700零件更新 改动在细节

这一代编号W223平治S-Class于2020年面世，事隔6年，厂方终于推出Facelift改良版，不过今次更新升级可说是历来最大阵仗的一次，平治指2027年版本S-Class全车约5,400个零件之中，有50%(即约2,700个零件)是全新制作或改良，据知新版内外每一个细节位置都经过优化，贯彻S-Class豪华房车优越内涵和高贵形象。
    新版外观最显著改动，是鬼面罩更见巨型，据讲面积扩大20%，配合发光框边及星星图案，甚至车头三点星厂徽也可选配发光功能。全新Digital Light LED头灯照明范围扩大40%，最远照程可达600米。

 平治Mercedes-Benz S-Class改良版登场│全新MB.OS作业系统导入AI辅助功能

 车厢最大变动是中控台原有直立屏幕变为传统14.4吋横置格式，配合12.3吋副驾席触屏，组成一幅大型MBUX Superscreen(为标准项目)，驾驶席前方另备12.3吋数码表板。车子应用平治最新MB.OS作业系统，同时内置AI语音助手功能。后排一如以往可提供如头等舱配置，包括左右13.1吋触屏、电控独立座椅连躺卧模式、按摩功能，甚至视像会议系统、Burmester 4D高级音响等，较为新颖是数码控制风口及前排安全带发热功能(最高摄氏44度)。
    全线直六及V8引擎都经过大幅强化升级，顶级S580 4Matic搭载编号M177 Evo全新4.0 V8(Flat-plane Crank)双Turbo机器，配合48V轻混能系统，输出537ps/750Nm。S450 4Matic及S500 4Matic版则配M256 Evo型3.0直六Turbo引擎，同样有48V轻混能系统，输出分别为381ps/560Nm及449ps/600Nm；车系同时提供柴油及PHEV插混版本。
    Airmatic空气悬挂经过大幅改良，可选配E-Active Body Control系统，带来更安稳舒适驾乘表现，新车标配4.5度角后轮转向功能，或可额外配置10度角系统。原车备有新一代MB.Drive Assist驾驶辅助系统，具备10个镜头、5个雷达感测器以及 12个超声波感测器。新S-Class将于2026年下半年全球开售，欧洲定价约12.2万欧元起，平治香港暂时未公布本地推出时间表。

  • 2027平治Mercedes-Benz S-Class三款汽油版
  • S450 4Matic：3.0直六Turbo引擎+48V轻混能系统，输出381ps及560Nm；
  • S500 4Matic：3.0直六Turbo引擎+48V轻混能系统，输出449ps及600Nm；
  • S580 4Matic：4.0 V8双Turbo引擎+48V轻混能系统，输出537ps及750Nm。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
14小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
13小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
14小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
16小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
5小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
22小时前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
22小时前
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
时事热话
21小时前
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-01 10:52 HKT