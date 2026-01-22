全新豪华中型电动车阿维塔AVATR 07 Ultra AWD本地试驾｜顶级四驱版配空气悬挂 兼备宁静舒适与强悍性能「一换一」早鸟价$369,800起

豪华电动车品牌AVATR阿维塔去年进军香港，继旗舰AVATR 11后，代理大昌行汽车力争引进的AVATR 07高端新能源中型SUV亦已抵港。右軚版包括单马达后驱RWD和标配空气悬挂系统的双马达四驱Ultra AWD两款型号，首批尊享高达3万元早鸟优惠，「一换一」售价分别是$299,800起（原价$325,790起）和$369,800起（原价$399,800起），预计第二季开始交付。文、图：sammy

全新AVATR 07本月底正式登场，代理在发布会举行前安排测试，好让记者能优先体验其非凡魅力。生力军剑指本地豪华中型电动SUV市场，主要对手是Zeekr 7X 和Tesla Model Y，能否于炽热激争中突围？暂且拭目以待，但内地据数值得参考。AVATR 07去年在中国上市，首年累计销量约7万辆，表现相当亮眼。

全新阿维塔AVATR 07 Ultra AWD本地试驾：前卫运动型态夺德国iF设计大奖 可选配高清电子侧镜

五门五座位AVATR 07由品牌位处德国慕尼黑的全球设计中心打造，长阔高尺码是4,825 x 1,980 x 1,620mm，除了车长短少55mm，阔与高度跟旗舰AVATR 11相若。车厢轴距达2,940mm，比AVATR 11少35mm，倒已冠绝同侪。外型方面，车头贯彻标志性UFO飞碟式家族前脸，F型大灯由280颗LED组成，设计极具辨识度。衬托连接前后轮与向上延伸的「引力」腰线、宽大尾扰流板和LED星轨式流光尾灯，展现充满未来感的跃动型态，荣获德国iF设计大奖实至名归。后驱版配备20吋低风阻轮圈，试驾的顶级Ultra 四驱版是采用21吋多幅式运动轮圈。车身颜色包括砾黑（Rock Black）、黎白（Cotton White）、岩灰（Andes Gray）和星紫（Damson Metallic）四种，当中艳丽高收视的星紫属于option选项，需另加2万元。同时，试车还额外选配了超广角高清电子侧镜（连税加$25,000），不仅造型倍添科幻感，连同车前下方的Auto Active Grille Shutter主动式进气冷却导流系统，合力将风阻降至0.259Cd更低水平。

全新阿维塔AVATR 07 Ultra AWD本地试驾：头等舱高级享受 标配英国Meridian音响

空间宽敞、驾乘舒适之余，豪华座舱设计更精彩，整体布局近似限量特别版AVATR 012，组成元素涵盖35.4吋4K全景环回屏幕、15.6吋悬浮式触控中屏、双6.7吋高清侧镜显示屏（已选配高清电子侧镜）、以及恍如F1赛车的4向电动记忆皮軚环。除了车门开启按钮、转档与水拨杆、门窗升降键和軚环上的左右小圆掣，车厢没有多余实体键，冷气与音响以至各系统的设定及调校，一律透过触控中屏操作。试车以里外呼应的深紫内饰作配，另有白棕配搭可选择。撇开后驱版不设电暖軚环和香薰系统，音响是采用日本Pioneer 16扬声器组合，余下配置与顶级版一致。座椅由Nappa皮革包裹，电控记忆零动力前座内置电暖通风及8点式滚轮按摩，透过「一键躺平」模式更可让人体验极致享受，而后座同备电动调校椅背角度和电暖功能，手枕内并设有多功能触控屏幕。丰富设备还有电动尾门、全景天幕连电动遮阳帘、双区恒温冷气、AQS空气洁净连PM2.5活性碳滤芯、50W手机无线充电、前后共3组USB插头、Apple CarPlay、4区语音声控、64色气氛灯、360度环视镜头、9安全气袋及L2级驾驶辅助系统等。荣获C-NCAP五星安全认证的AVATR 07也支援原厂APP车辆遥距操控，而前后行李箱可分别提供90升及500升储物容量。至于顶级版标配的英国Meridian 25扬声器高级音响，绝对能满足对音效有要求的朋友。

全新阿维塔AVATR 07 Ultra AWD本地试驾：3.9秒加速破百 气压加持稳定舒适

AVATR 07搭载82.16kWh宁德时代神行超充电池，后驱版可输出252kW马力（约342ps）和365Nm扭力，0-100km/h需时6.8秒，NEDC续航力575km。顶级Ultra四驱版拥有440kW（约598ps）及645Nm更强动力，0-100km只需3.9秒，相同标准续航程里为545km。车系支援420kW超充，大慨10分钟可补充30%至80%电量。悬挂以前双摇臂与后多连杆作配，受惠空气悬挂系统连自动调平及持续减震控制功能的加持，四驱版的行车感与弯路操控表现格外舒适与稳健。驾驶模式包括Eco、Comfort、Sport和Customize，悬挂会按不同选择作出高低软硬调节，当然也可手动设定，升降幅度约60mm，最特别是停车时车身会明显下降，方便上下车。近600ps马力的四驱版，强悍性能绝对骇人，稍为深踏电门板，超强加速力即毫无留地爆发，连系俐落准绳转向，操控得心应手，充满驾驶乐趣。轻松蠕动，那份安稳舒泰又不让豪华大房车专美，表现快慢由人。动力回收提供无、标准与强三级选择，但即使采用最强级别，微弱减速反应贴近汽油车，需自行落brake制动。有一点需补充，AVATR 07的六角长形軚环是需要时间去适应，尤其转急弯时，或许会教人手忙脚乱。其次，高清电子侧镜使用上更难习惯，个人认为保留传统侧镜较明智。倘若阁下正欲选购一辆豪华中型电动SUV，建议大家把这部AVATR 07加入一并考虑。

AVATR 07 Ultra AWD规格

传动：82.16kWh锂电 + 前后马达四驱

马力/扭力：440kW(约598ps) / 645Nm

0至100km/h：3.9秒

续航力：545km(NEDC)

尺码：4,825 x 1,980 x 1,620mm

售价：$369,800起(「一换一」早鸟优惠)

查询：2262 1380