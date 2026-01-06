Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LG车用卷轴萤幕亮相CES｜仪表板向上升起变33吋大芒 透明OLED档风玻璃显示AR资讯

汽车
更新时间：12:00 2026-01-06 HKT
发布时间：12:00 2026-01-06 HKT

继智能电视后，LG决定将卷轴萤幕带入车厢，并在CES 2026展出首款车用卷轴萤幕，令原来平平无奇的数码仪表板可向上升起变成33吋大芒，提供更丰富导航及娱乐资讯，同期还展示了利用透明OLED挡风玻璃配合AI，显示一系列实用及度身订造的AR资讯。

近年投资大量资源研发车载娱乐方案的LG，一直希望把自家萤幕黑科技应用到车厢，最新想法是把卷轴萤幕设计成仪表板，车辆行驶时，30R曲率的柔性OLED面板会卷起来，以最小画面尺寸显示车速、导航等基本功能，避免驾驶者分心。当自动驾驶模式开动，又或车辆处于停泊，萤幕则可徐徐升起，扩展至最大的33吋形态，通过大画面显示自驾路面状况，又或提供更多元化娱乐体验，甚至用作流动办公。

除了仪表板，LG又向档风玻璃打主意，连同车窗一并换成透明OLED显示，配合以情感智能（Affectionate Intelligence）驱动的全新AI车载解决方案，车厢即被AR萤幕全面包围，如在红绿灯前停下，档风玻璃中央会显示余下转灯时间；在自动驾驶模式下，一旦穿越队道，系统又会把两旁石墙换成森林或林荫大道的虚拟实境，营造沉浸式视觉体验。

假若系统侦测到副驾乘客盯着窗外建筑物广告，更会自动在乘客萤幕弹出相关产品资讯，实现无孔不入的「植入式广告」。最令人印象深刻是系统整合AI翻译，哪怕隔住车窗跟路上行人交谈，AI亦能即时将语音转录为文字显示出来，不用降低车窗或打开车门，都可以直接沟通。

 

文：B1807

图：LG

 

延伸阅读：BMW M推全新专属App自订仪表板游戏化加速计

M Cockpit：全面掌握车辆状态

