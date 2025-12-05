本田Honda NSX NA1复生计划 全球优先解构│意大利JAS TENSEI全球35辆 建造费88万欧元起 香港有售

意大利JAS Motorsport与Pininfarina刚于12月2日(二)联合宣布，以初代本田Honda NSX(NA1)为基础，限量建造35辆名为TENSEI「転生」超级跑车，《驾驶舱》主编Daniel上月底在日本获得JAS厂方代表接见，可以全球率先预览新车草图及了解整个计划，据知JAS TENSEI亚洲地区销售将由香港SPS Automotive Performance公司负责，首辆将于明年5月现身，每辆建造价约88万欧罗起。 文、部份图片：DP

意大利JAS Motorsport宣布制造首辆自家品牌超级跑车TENSEI，是日语「転生」(Rebirth)意思，新车以初代本田Honda NSX NA1(1990-1994款)为建造基础，外形及车厢由意大利Pininfarina设计，跟时下流行的Restomod古车新造手法相似，全球限量35辆，建造价约88万欧元起(未包括Donor Car及附加项目)，即日起全球接受预订，JAS委任了香港SPS Automotive Performance公司负责亚洲区(包括香港)销售事宜。

《驾驶舱》上月底获邀到日本跟JAS代表会面，席间JAS首席营运官(COO)Mads Fischer讲解了整个计划背后理念，以及利用VR优先预览到新车内外细节。据知首辆JAS TENSEI真车仍在建造中，预计明年5月左右露面，届时会到全球不同地方巡回展出，而客户订制车辆最快2027年5月交付。

意大利JAS Motorsport成立刚好30年，过去一直是本田Honda赛车合作伙伴，负责建造TCR及GT3赛车，所以今次他们选择以初代本田NSX为自家超跑建造基础，适逢NSX诞生35周年，于是限量制造35辆TENSEI。

据Mads透露，TENSEI超跑以初代1990至1994年前期款NSX NA1底盘及引擎为建造基础，顾客须提供一辆Donor Car(左或右軚、棍波或自动波均可，但不接受尾期NA2或Type R版)送往意大利JAS总部，然后全车拆散，整个铝合金底盘再作翻新及强化加固，车身除了A、B柱及车顶，其余所有部份改用复合碳纤维物料制作。由Pininfarina设计的外形，保留NSX原有车头弹灯及车尾灯模组设计，线条尽量维持简洁，令人一看便知这是NSX。

3公升V6引擎中缸及盘顶用回原装格式，不过排气量扩大至3.5公升，换上强化曲轴、活塞、连杆柄、活瓣，改用6个独立油门节流阀及现代化ECU电脑管理系统，大量注入JAS赛车科技。配合全新6速手动波箱、LSD限滑差速器、KW电子吸震筒及Brembo碳陶瓷煞车系统等，轮圈则升级至前19吋、后20吋规格。车厢重新设计，不过保留NSX原有格局，换上数码表板及中控触屏(连Apple CarPlay)，所有车厢零件均以CNC制造，桶形座椅由Sabelt代工生产，全新軚盘设有驾驶模式(6个选择)旋钮。每辆车子完成建造后会送往德国作TÜV规格认证，厂方也可按客人要求提供不同升级配置或个人化设备。