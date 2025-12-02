Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彼得森汽车博物馆泥地传奇展｜Lancia/铃木/福特经典越野赛车大召集

汽车
位于美国洛杉矶的彼得森汽车博物馆（Petersen Automotive Museum），作为一众车迷朝圣地，场馆将于12月7日举行全新主题展「Legends of the Dirt」，召集一系列在泥地赛场战绩辉煌的经典越野赛车，将尘土飞扬的记忆带到这座汽车「金库」。

彼得森汽车博物馆泥地传奇展经典越野赛车召集

是次「Legends of the Dirt」（泥地传奇）主题展览为期一年多至2027年1月，让感兴趣的车迷有足时间计划行程朝圣。至于展出的战车均是在越野赛事中享负盛名，涵盖Baja 1000、King of the Hammers，以至世界拉力锦标赛（WRC）等不同类型赛事，从沙漠长途耐力战到岩石攀爬，一次过呈现越野赛车技术如何在极端环境下进化。场内同时提供技术解说，向入场人士拆解长行程悬挂、全时四驱系统等越野技术如何诞生，并最终影响民用SUV及农夫车设计。

必看展品之一是1983年Lancia Rally 037，这是WRC历史上最后一部能与四驱对手抗衡的后驱战车，当年在Markku Alén与Walter Röhrl等名将手中，为车厂夺得1983年车队总冠军，写下拉力赛传奇一页。另一话题作是1993 Suzuki Cultus Pikes Peak Special，原型其实是港人熟悉的掀背小车Swift同系车种，却被改造成怪兽级赛车，加上夸张尾翼，不论是Pikes Peak国际爬山赛，还是赛车游戏《Gran Turismo》系列，同样令车迷留下深刻印象。

说到越野赛车，又怎少得Baja沙漠赛车？特别展出的1970年Ford Bronco「Big Oly」，外形与早期Bronco相似、实际是钢管车架加上复合材料的战车，曾在1971年及1972年连夺两届Baja 1000冠军。同场亦会见到1995年Herbst「Landshark」沙漠赛车、首台赢得King of the Hammers赛事的Ford Bronco Ultra4赛车，以及为极端垂直攀爬而生的2010 Coleworks「rock bouncer」攀岩车，展示不同路线的越野发展支流。

查询：按此

 

文：B1807

图：Petersen Automotive Museum

 

