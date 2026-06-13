将军澳13岁女童偷38万元现金 用作小红书打赏

将军澳尚德邨13岁女童涉偷取母亲38万元案更多细节浮现，据了解，姓姚（13岁）女童为了有钱在小红书上打赏，今年4月至6月期间，多次从姓翟（47岁）母亲手袋内，偷取锁匙暗自打开家中夹万偷钱，母亲发现后嬲爆报警。

消息称，女童一家三口居住尚德邨尚仁楼一单位，女童最近沉迷玩小红书，不时观看直播，给创作者打赏。她因得知父母在家中有一个夹万收藏大笔现金，于是起了歹心，暪着父母偷钱给小红书打赏。

今年4月至6月短短两个月内，她趁母亲不为意，从其手袋偷去锁匙，打开夹万「蚂蚁搬屋般」逐小次偷钱，父母初时不以为意。昨天，母亲发现夹万内约38万元现金不翼而飞，询问女儿，女童最终和盘托出，母亲大义灭亲报警，警方到场调查后，证实女童曾在小红书上有多次打赏纪录，以盗窃罪将她拘捕，案件交由将军澳刑事小队第一队跟进。

相关新闻：将军澳13岁女疑家中偷38万元现金 47岁母大义灭亲报警

小红书打赏主要分为直播打赏及笔记打赏（即送礼物功能），观众可以通过充值「薯币」来购买虚拟礼物，以支持深爱的创作者。

根据内地网络直播新规例，平台严禁向 8 岁以下儿童提供打赏服务 ；8 至 16 岁未成年人打赏必须取得监护人同意。

小红书粉丝偷钱打赏事件屡见不鲜，最轰动是今年4月，河南郑州一名19岁少女，在一年半内挪用父亲公司1700万元人民币的资金和存款，全数用于直播打赏上，导致父亲的企业破产并欠下数百万巨债。

相关新闻：19岁少女攞屋企¥1700万打赏及买卡 称不介意坐监竟要求勿向「朋友」还钱