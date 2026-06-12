太古城母女堕楼｜庐山阁平台继续有人献花悼念 多名街坊需情绪支援

太古城母女先后堕楼轻生悲剧，触痛无数人的心，太古城更是愁云惨雾，今（12日）晨继续有街坊在庐山阁平台献花，一排排白花表达无言的痛。东区区议员郭浩景表示，一连两日，已有多名街坊需要社工提供情绪支援，今天家庭服务中心及长者服务中心合共派出四名社工提供服务，让街坊舒缓悲伤。

今晨继续有街坊在庐山阁平台献花。

郭浩景对《星岛头条》表示，事件令太古城不少街坊均感悲痛，昨（11日）傍晚，庐山阁平台已摆放了40束花，放工时间更是高峰期，一群群街坊前来献花及合十，场面哀伤，其后，太古城处理处已派人清理有关鲜花，今晨又见一批鲜花放在平台，料街坊自发悼念行动会持续数日。

据了解，为了舒解太古城街坊的情绪，家庭服务中心及长者服务中心均派出社工跟进受困扰的街坊，昨天有数人求助，今日亦有至少数人求助，主要问题是受事件困扰。

香港社会工作者总工会对事件感悲痛

悲剧中姓黄（48岁）母亲为生前在玛丽医院任职医护心理服务社工。香港社会工作者总工会在fb表示，对于近日太古城发生的母女不幸离世事件，香港社会工作者总工会深表悲痛与惋惜。

「据了解，涉事女事主为于公立医院任职的社工同工。我们对于失去一位同工及其家人感到极度难过，并向其亲属致以最深切的慰问，亦极度关注受事件影响的学校师生及家长之情绪状况。」

「此艰难及悲痛的时刻，本会希望借此机会向所有前线社会工作者作出恳切的呼吁：作为社会工作者，我们每天都在前线面对并处理社会上各种复杂的家庭危机、情绪困扰及创伤事件。在致力于扶助弱势、为服务对象提供情绪支援及专业辅导的同时，我们往往会将自己的感受放于较次要的位置。然而，我们必须紧记：『社工都只是普通人』。」

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