观塘红顶小巴行驶左摇右摆被截停 56岁司机涉毒驾被捕 4日内第3宗

今（5日）早上11时，一部红顶小巴行驶旺角至观塘路线，驶至牛头角花园大厦喜鹊楼对开，东九龙交通部特遣队巡逻车发现小巴行驶时左摇右摆，于是上前截停该小巴，当时车上有4男1女乘客。警员为小巴司机进行快速口腔液测试，结果56岁男司机对4号海洛英及冰毒呈阳性反应，警员以毒后驾驶罪拘捕该名小巴司机，将他带上警车作进一步调查，并召来缉毒犬搜索车厢，没有进一步发现毒品。这是四日内第三宗公营车辆司机涉毒驾案件。

相关新闻：东头村道的士左摇右摆遭警截 7旬司机涉毒驾被捕

本周二（2日）黄大仙东头村道东头村道美东邨对出，一部的士沿东头村道行驶，其间因行车不稳，左摇右摆引起警员注意，警员遂截停该部的士调查，发现姓陈(76岁)的士司机神情呆滞，口齿不清，于是向陈男进行快速口腔液测试，验出对海洛英及可卡因毒品呈阳性反应，涉毒后驾驶被捕。

相关新闻：观塘励业街的士左摇右摆 53岁男司机涉毒驾被捕明日提堂

今日（5日）清晨6时左右，警方东九龙交通部特遣队人员在观塘伟业街一带进行常规巡逻期间，发现一辆正开往油塘方向的士，在马路上行驶时左摇右摆，形迹可疑，并在励业街将该辆的士成功截停，警员对53岁姓李司机进行毒理测试。结果显示他对氯胺酮（俗称「K仔」）毒品检测呈阳性反应。警方随后以涉嫌「在药物影响下驾驶」（毒后驾驶）罪名将李男拘捕，他将被暂控一项「在体内含有任何浓度的指明毒品时驾驶汽车」罪，案件将于明日（6日）在观塘裁判法院提堂。