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黄大仙巴士迷争影Ivy So巴士广告 车厢内爆冲突 少年被围殴受伤

突发
更新时间：16:46 2026-05-23 HKT
发布时间：16:46 2026-05-23 HKT

Ivy So车身广告巴士再惹巴士迷疯狂，继巴士迷长沙湾道追影巴士挨撞受伤后，今（23日）日又发生巴士迷争影大打出手事件！下午3时46分，一群巴士迷乘搭车身贴有苏雅琳Ivy So广告的双层巴士，其间拍摄时疑有人挡住镜头发生冲突，一名巴士迷被3男围殴，惊动车长报警，巴士驶至彩虹巴士站停下，警员到场调查。

警员到场调查冲突原因。fb：是日快快-巴士即日相
警员到场调查冲突原因。fb：是日快快-巴士即日相
警员到场调查冲突原因。fb：是日快快-巴士即日相
警员到场调查冲突原因。fb：是日快快-巴士即日相

涉事九巴Enviro500 MMC 12m ( 编号 ATENU1466 ) ，近日因车身广告正贴有苏雅琳Ivy So单曲《给你一只大口仔》，引起巴士迷疯狂追影，该巴士于本月17日曾引起惊险交通意外，一名16岁少年在长沙湾道近怡靖苑对开追影Ivy So广告九巴时，忘命奔出马路，一辆蓝色私家车收掣不及将少年撞倒，司机大惊报警，少年手臂受伤，由救护车送院治理。

相关新闻：长沙湾巴士迷追影Ivy So广告车身巴士 遭私家车撞伤送院

相关新闻：车Cam直击｜多名巴士迷站快线拍摄 少年冲出挨撞 飞前两米倒地

 

 

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