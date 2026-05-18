车Cam直击｜多名巴士迷站快线拍摄 少年冲出挨撞 飞前两米倒地

长沙湾周日（17日）下午发生的交通意外，一名16岁少年于长沙湾道近怡靖苑对开，疑追拍一辆贴有苏雅琳（Ivy So）广告的九巴期间，被一辆蓝色私家车撞倒受伤。网上流出一段车Cam片段，拍下事发经过。

片段可见，拍摄车辆当时沿钦州街右转入长沙湾道中线，远处可见有十多名人士手持相机，站在长沙湾道向美孚方向、近怡靖苑对开快线拍摄巴士。其间一辆绿色专线小巴沿中线驶过，而涉事私家车则沿原有行车线慢驶前进。

其后，怀疑拍摄活动已结束，部分人陆续离开路面，走回长沙湾道中间石壆位置。不过其中一名身穿白衣男子当时背向涉事私家车，正与友人交谈，其间拍一拍对方膊头后，未有留意路面交通情况便突然跑出，企图返回行人路上。

当少年跑出中线时，涉事私家车收掣不及将他撞倒，男子一度撞向挡风玻璃，再被撞飞约两米，倒卧地上，其手持相机亦飞脱至慢线路面，零件散落一地。片段所见，男子倒地一段时间后自行起身，影片其后结束。

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意外发生于周日（17日）下午3时许，涉事16岁少年于长沙湾道近怡靖苑对开，追拍一辆九巴Enviro500 MMC 12米巴士（车队编号ATENU1466）时发生意外。据了解，该辆巴士车身贴有苏雅琳Ivy So单曲《给你一只大口仔》广告。警方接报到场后，少年手臂受伤，经救护员即场治理后，由救护车送院检查。警方正调查意外经过。