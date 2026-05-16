宏福苑前法团委员江祥发及妻涉诈骗政府贷款等罪被捕 今晨获准保释候查

大埔宏福苑前法团委员江祥发及其妻子，涉嫌诈骗政府「百份百担保特惠贷款计划」逾数十万港元，并处理相关犯罪得益，于本周四（14日）遭警方拘捕。江祥发在被扣留超过一日后，于今日（16日）凌晨获准保释候查，并于约0时35分步出荃湾警署。

凌晨离开警署 拒绝回应问题

江祥发身穿便服，神色疲惫地走出警署。现场已有传媒守候，江面对镜头时先行开腔，他语气平静表示：「多谢大家支持同关心。」但他随即明确表态，强调以后不再接受任何访问，亦不会回应与案件相关的任何细节，包括外界关注的保释条件，以及宏福苑居民早前发起的联署行动，「唔使追问原因，唔好跟住我，多谢关心」。

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面对记者追番追问，包括有否受压，以及其妻是否已同样获释等。江祥发则多次重申，「唔评论、唔回应」，仅称「希望大家体谅」。他在离去前双手合十，向在场人士祝愿「大家平安」，随即登上一辆早已在场等候的的士离开，结束短暂的交代。

警方今晨表示，江祥发及其妻子已获准保释候查，须于6月上旬报到。

被指诈骗「百份百担保特惠贷款计划」贷款 涉逾数十万元

警方新界南总区重案组周四（14日）以「串谋欺诈」和「洗黑钱」罪拘捕报称工程商人的江祥发及其妻张若兰。案情透露指，江祥发及其妻同为「艺锶室内设计工程有限公司」董事，两人涉以欺诈手段，诈骗「百份百担保特惠贷款计划」逾数十万贷款及处理该笔金钱。

政府于2020年4月，透过香港按揭证券公司推出「百份百担保特惠贷款」计划，支援受疫情影响的中小企渡过难关。根据计划，若要符合申请贷款资格，企业须要证明其公司自2020年2月份起「任何月份的营业额」, 与2019年1月至2020年6月间「任何一个季度的每月平均营业额」下跌至少3成，从而证明其公司的生意确受疫情影响。而计划的原意，是帮助雇主在该段艰难时刻，可以支付租金和工人薪金，避免裁员。

据悉，江祥发于2022年期间，先后2次向银行作出「百份百担保特惠贷款」申请时，江祥发涉嫌虚报2020年1月至3月间的营运收入，以「股东注资」等入数纪录虚报为营业所得以便制造之后收入受疫情影响大幅减少的假象，成功骗取政府推出的「百分百特惠贷款」计划批出贷款，其后大部份贷款更被人以现金方式提取，部分被直接转帐至江祥发的个人户口作为己用。

江祥发曾任大埔宏福苑第12届管理委员会委员，由于身份涉及屋苑管理事务，案件在屋苑内部引起广泛关注，早前更有居民发起联署要求交代。案件目前仍由警方进一步调查中，江祥发需于指定时间向警方报到。

江祥发自宏福苑火灾后曾出席听证会，并不时发言，渐为人熟悉。江祥发曾在会上直指「授权票」制度被滥用，成为旧法团的「铁票」，令新人难以参与。他忆述，在表决聘请「宏业」的特别业主大会上，区议员黄碧娇团队的义工曾取走他人选票。该业主报警后，黄碧娇即时拉开该女义工，并称「一场误会」。江又批评管理处做法马虎，「画个叉叉都当签咗名」。事后民政事务总署回复传媒，指接获投诉指「联署」或涉冒充，已转交执法部门及法定机构调查跟进。