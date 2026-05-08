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青衣爆水管｜水务署：凌晨2时起陆续恢复供水 有居民推手推车排队取水冲凉 

突发
更新时间：00:53 2026-05-08 HKT
发布时间：00:53 2026-05-08 HKT

青衣区周四（7日）晚上8时许发生严重爆水管事故，青衣乡事会路近青衣警署有水管突然爆裂，大量夹杂沙石的黄泥水如泉涌般由地面涌出，迅速淹没马路及附近行人路，水深一度及至小腿，现场犹如一片「黄河」。

水务署随即派员到场关水掣及进行紧急维修，并于周五凌晨零时许宣布，确认涉事为一条直径400毫米食水供水管，署方工程团队随即进行供水调度，预计除了翠怡花园外，其余受影响屋苑可于凌晨2时起陆续恢复食水供应；署方争取于今日（8日）上午10时前恢复翠怡花园的食水供应。

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事故导致青衣区大范围停水，受影响区域包括青衣邨、伟景花园、青怡花园、翠怡花园、青衣城、盈翠半岛，以及大王下村、蓝田村等多条村落。大批居民因事发突然，纷纷赶往附近超市及便利店抢购樽装水，导致多处货架被扫空。

为缓解居民不便，水务署紧急派出水车到区内供水，《星岛头条》记者现场目击，位于翠怡花园的水车，现场取水人数较多，约有三十人在排队轮候。至于位于青衣邨宜居楼对出的水车，深夜时份只有少数居民取水。另一部水车则停泊在宜居楼对面的清心街，取水居民较稀疏。

居于泰和楼的周先生特意推着手推车，步行约十分钟前来宜居楼取水。他表示，家中在毫无预警下突然停水，他闻讯后第一时间冲往便利店，但大支装食用水已被抢购一空，仅能买到数支小支装水应急。由于家中尚有两名成员，他特意推手推车前来领取两大桶水，主要用于洗澡及抹身，「唔好畀佢（身体）烂臭」。

 

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