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珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治

突发
更新时间：08:26 2026-05-06 HKT
发布时间：08:26 2026-05-06 HKT

马鞍山锦鞍苑宝鞍阁，今（6日）清晨近6时，警方接获保安报案，指一名男童倒卧在球场对开地面，昏迷不醒，救护员到场将他送院，惜经抢救后证实不治。警方经调查后，获悉男童年仅12岁，相信他从上址一单位堕下。警方于现场有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。 

 防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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