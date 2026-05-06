珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治

马鞍山锦鞍苑宝鞍阁，今（6日）清晨近6时，警方接获保安报案，指一名男童倒卧在球场对开地面，昏迷不醒，救护员到场将他送院，惜经抢救后证实不治。警方经调查后，获悉男童年仅12岁，相信他从上址一单位堕下。警方于现场有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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