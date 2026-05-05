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飞驒山脉2港男被困｜22岁居日男死亡 30岁男清醒获救 料往上高地途中遇险

突发
更新时间：18:33 2026-05-05 HKT
发布时间：16:22 2026-05-05 HKT

两名香港男子在日本飞驒山脉（又称北阿尔卑斯山脉）因恶劣天气被困，事件在社交平台Threads流传后引起关注。日本传媒今日（5月5日）较早时报道，指其中一男已获救，但另一名男子失去意识、营救困难。至下午，当地传媒最新消息指，两男均被救起，其中22岁居日男子已经死亡，至于30岁港男送院时仍有意识。据报，两人5月1日上山，原定前往旅游胜地上高地，途中遇险。

日媒报道，被困两人分别为一名22岁居住东京的男子，以及一名30岁来自香港的男子，两人5月1日由岐阜县高山市白出泽入山，原定目的地是长野县旅游胜地上高地。5月3日他们向山上的「穗高岳山庄」求助，表示被困于险峰「ジャンダルム」（Gendarme）。据了解，他们沿峭壁游绳而下期间遇上恶劣天气，令绳索结冰受困。当地搜救队接报后，5月4日曾试图上山，但因天气恶劣被迫折返。至今日（5月5日）直升机才能到场营救。

当地时间今日早上10时许，其中30岁男子获救援人员用直升机救起，然而22岁男子失去意识，且衣服被冻结黏在岩层上，一时三刻营救困难。至下午，日本CBC电视台及东海电视台最新报道，指虽然现场天气恶劣，令搜救变得困难，但在防灾直升机协助下，当地时间下午3时许22岁男子亦获救，然而未几被宣布死亡。至于早前获救的30岁男子送院时仍然清醒，可以对答，现留医于长野县医院。

相关报道：飞驒山脉2港男被困｜日媒：直升机救起1人 同伴「营救困难」 

香港入境处表示，接获相关求助后已即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻名古屋总领事馆了解情况，并已派员陪同当事人家属前赴当地提供协助。香港驻东京经济贸易办事处亦协助联络当地相关部门，以了解最新救援情况。入境处会继续与公署、总领馆、经贸办及当事人家属保持紧密联系，积极跟进事件及按当事人家属的意愿提供可行的协助。

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