26岁准新郎电梯槽遭堕下铁片击头亡 慈母痛失爱子伤心欲绝

赤柱大潭道38号浪琴园昨日(4日)发生夺命工业意外。26岁姓缪男技工协助更换电梯缆索期间，遭金属部件由高空堕下击中头部死亡。缪的母亲、舅父、女友及一众亲属今（5日）早上到西区殓房认尸，其中缪母痛失爱子哭得死去活来，要女亲属搀扶安慰。缪男本与女友计划年内结婚，如今阴阳相隔，女友伤心欲绝。

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今早10时许，缪男约8名亲友到达西殓，工权会亦派员到场协助，死者工作的公司也有职员在场。缪的舅父希望公司能尽快交代意外详细原因，以及协助遗属渡过难关。缪舅父称，死者在肇事公司工作约四年，他是家中重要经济支柱，父亲因早年在内地遇上交通意外，致身体机能不灵活，不能做粗重工作，现在只能打散工，母亲在中药房负责执药工作，长兄则在内地生活，只有死者与父母同居香港。缪与女友感情要好，达到谈婚论嫁阶段，两人计划年内拉埋天窗，如今天意弄人，两人永诀。家人获悉死讯后，伤心不已。缪母逾20多小时未有进食，仅饮几口水，彻夜未眠。

工业伤亡权益会总干事萧倩文表示，目前所掌握的资料显示，死者当时协助更换电梯缆索期间，上层突有金属部件堕下击中死者头部，重创身亡。工权会呼吁劳工处、机电工程署作全面调查，公开交代意外原因。并要求雇主尽力协助家属渡过难关。

她又促当局检讨工作程序有否出错，「上面有人工作，下面系咪不能安排人进入，避免高空堕物事件。」她指去年11月已发生同类意外，导致一名电梯维修工人死亡，她要求当局尽快检讨、彻查及实施改善措施。