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真人真事缉凶实录 警务处出版《香港重案解密》 5.8随《头条日报》免费派送

突发
更新时间：12:21 2026-05-05 HKT
发布时间：12:21 2026-05-05 HKT

警务处破天荒将七宗轰动全城的重大案件的缉凶点滴结集成书—《香港重案解密》，将于本周五（8日）随《头条日报》免费附送，并于旧油麻地警署警察礼品廊及山顶警队博物馆同步派发。

全书首度公开当年侦缉过程鲜为人知的一面，由亲身参与调查的重案组探员亲述「刑侦心声」，更加入警队心理服务课刑事心理组专家剖析「心理解密」，从心理学角度拆解犯罪动机与刑侦人员的精神压力，全方位还原缉凶实录。

书中收录七宗曾令全城震动的案件：九龙城拐婴案、五桂山凶杀案、湾仔豪宅双尸案、飞鹅山绑架案、女保安无尸命案、私影少女奸杀案及八乡弑父伤母案。


据了解，警方出版此书是希望让市民看见刑侦工作的真实面貌—既讲求专业与科技，更依赖坚毅与良心。书中的「心理解密」专栏，更探讨替代性创伤、群体效应与压力管理等议题，让市民理解刑侦工作讲求跨专业支援与团队合作，并向社会传递守护法治、伸张正义的正面力量。

市民可留意警队公众网页（www.police.gov.hk），届时率先一睹电子版内容。本周五正式推出，万勿错过。

派发地点地址：
1.) 旧油麻地警署警察礼品廊
油麻地广东道627号

2.) 山顶警队博物馆
山顶甘道27号

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