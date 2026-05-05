尖沙咀金舖职员遭两汉箍颈掠劫 警同晚拘3男女 起回全部50万元金饰

尖沙咀发生伤人行劫案。周一（4日）晚上10时半左右，一名在尖沙咀金舖工作的男职员，于准备打烊期间遭遇恶汉伏击。

事发时，该名姓陈（40岁）男职员正按公司程序，准备将店内一批金饰带回位于汉口道 5 至 15 号汉口中心的仓库暂存。 当他步行至汉口中心门口时，两名早已埋伏的恶汉突然冲出，从后猛力箍住其颈部，并强行夺走他手上的金器。 两名贼人得手后迅速往梳士巴利道方向逃遁。

职员带金饰返仓遇劫 警拘3人起回失物

警方接报赶至现场时，贼人已逃离现场。 救护人员随即为受伤的男职员进行初步治理，他颈部受伤，随后由救护车送往广华医院治理。 现场地面遗下一把长伞，相信属于伤者所有。

据初步点算，被抢走的金器共重约500克，总值约50万元。警方将案件列作「行劫」，并根据现场搜集的线索，全力追缉劫匪。

直至今日（5日）凌晨，警方在大埔区以涉嫌「行劫」拘捕2名本地男子及1名本地女子，3人年龄介乎25至40岁，现正被扣留调查。案中所有失物人员已被起回。