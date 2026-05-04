宏福苑执拾｜40载街坊大感不舍：每一个角落都会执到有价值嘅嘢

为期15日的大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼安排今日（5月4日）结束。在最后一日，有宏盛阁及宏泰阁居民回家执拾重要物品，有40年街坊表示自己家中「每一个角落都会执到有价值嘅嘢」，最后只执走约十分一物品，直言仍相当不舍得；亦有居民在大火至今已感到无力，叹「由维修开始都无感受」。

宏盛阁居民梁小姐表示，自己所住楼层「相对企理」，仅走廊有些熏黑痕迹。她提到，自己父亲在火灾前7日离世，一家人还未执拾好遗物，便遭遇大火无法回家。因此这次上楼，她们便匆忙执拾不少物品，例如父亲遗照等，执了有十袋八袋，但也只占单位约十分一物品：「住咗40几年，爸爸妈妈住，老人家啲嘢周围扔，每一个角落都会执到有价值嘅嘢。」

梁小姐又坦言，当年父亲是一手业主，一家居住多年之外；而且宏福苑地段难以取替，单位更是向海；再加上兄弟姊妹长大搬出后，都因为习惯了大埔社区而选择宏福苑附近居住，种种原因之下，都对自己在宏福苑的家相当不舍得。

另外宏泰阁居民谭先生表示，寓所几乎尽被焚毁，幸全家安全。今日上楼他们在颓垣败瓦寻回一些完整物品，包括祖先牌位。被问及大火后目前感受，谭先生无奈道：「乜我哋宏福苑啲人仲有感受？由维修开始都无感受，无得拣嘅㖞香港人。」至于日后何去何从，谭先生称仍等候当局安排。