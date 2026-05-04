Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑执拾｜40载街坊大感不舍：每一个角落都会执到有价值嘅嘢

突发
更新时间：20:42 2026-05-04 HKT
发布时间：20:42 2026-05-04 HKT

为期15日的大埔宏福苑七幢楼宇居民分批上楼安排今日（5月4日）结束。在最后一日，有宏盛阁及宏泰阁居民回家执拾重要物品，有40年街坊表示自己家中「每一个角落都会执到有价值嘅嘢」，最后只执走约十分一物品，直言仍相当不舍得；亦有居民在大火至今已感到无力，叹「由维修开始都无感受」。

宏盛阁居民梁小姐表示，自己所住楼层「相对企理」，仅走廊有些熏黑痕迹。她提到，自己父亲在火灾前7日离世，一家人还未执拾好遗物，便遭遇大火无法回家。因此这次上楼，她们便匆忙执拾不少物品，例如父亲遗照等，执了有十袋八袋，但也只占单位约十分一物品：「住咗40几年，爸爸妈妈住，老人家啲嘢周围扔，每一个角落都会执到有价值嘅嘢。」

梁小姐又坦言，当年父亲是一手业主，一家居住多年之外；而且宏福苑地段难以取替，单位更是向海；再加上兄弟姊妹长大搬出后，都因为习惯了大埔社区而选择宏福苑附近居住，种种原因之下，都对自己在宏福苑的家相当不舍得。

另外宏泰阁居民谭先生表示，寓所几乎尽被焚毁，幸全家安全。今日上楼他们在颓垣败瓦寻回一些完整物品，包括祖先牌位。被问及大火后目前感受，谭先生无奈道：「乜我哋宏福苑啲人仲有感受？由维修开始都无感受，无得拣嘅㖞香港人。」至于日后何去何从，谭先生称仍等候当局安排。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
佳宝超市8折优惠再临！庆祝母亲节一连8日全线扫平货 蔬果/肉类海鲜/米油酱醋劲减
饮食
8小时前
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
01:15
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另伤6人
突发
3小时前
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮facebook截图（资料来源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮
时事热话
7小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
9小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
4小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
9小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
1小时前
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
时事热话
1小时前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
11小时前
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
突发
1小时前