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宏福苑执拾｜宏志阁居民5.13日起分5日上楼 麦美娟：每日开放较少楼层避免塞䢂

突发
更新时间：13:50 2026-04-29 HKT
发布时间：13:50 2026-04-29 HKT

大埔宏福苑未受大火波及的宏志阁居民，可于5月13日至17日上楼执拾，当局容许居民聘请搬屋公司。民政及青年事务局局长麦美娟表示，当局已委托承建商维修大厦升降机，方便居民上落，而考虑到居民可能担心因多搬东西而出现「塞䢂」情况，所以每天开放的层数比较少，约6、7层，亦不会安排同一时段有过多单位住户使用同一部升降机。

麦美娟今日（29日）会见传媒时表示，宏志阁共有3部升降机可供居民使用，分别开放予「1、4、7」；「2、5、8 」及「3、6、9」层数的居民，但上楼人数等限制仍与其他7座相若。她指出，宏志阁每日上楼层数不多，首日开放7层，其余日子开放6层，因考虑到居民有升降机可能会想「搬多啲嘢」，但担心出现「塞䢂」情况，故政府每日开放较少层数，希望每部升降机不会有过多单位住户使用。

她形容，当局减少每日上楼层数，同时增加宏志阁居民上楼日数，其实居民上楼执拾的日数「长咗」。麦美娟又表示，宏志阁的升降机需有维修保养承建商当值才能开放，现时有一承建商可负责在居民上楼时「开䢂」。同时若住户有需要，都可以登记搬运公司人员陪同上楼。

社会福利署署长杜永恒则表示，绝大部分上楼个案已顺利完成，或有少部分个案业主和住户有不同意见，前线社工将细心聆听居民诉求，冀当中可达成共识、妥协，顺利上楼。若居民上楼后继续有诉求需协助，署方将继续以情、理、法兼备的形式支援。
 

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