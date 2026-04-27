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水泉澳街市血案│疑凶觉得有人嘲笑自己 情绪失控持刀施袭

突发
更新时间：17:24 2026-04-27 HKT
发布时间：17:24 2026-04-27 HKT

沙田水泉澳邨街市血案更多内情曝光！消息称，38岁男鱼档贩去年确诊患精神病，今（27日）晨在街市开档时，觉得猪肉档贩在嘲笑自己，突然情绪失控，持刀斩伤两名肉档职员，然后平静地离开现场，他被警员制服后报称：「精神病发」。

被捕男子姓苏（38岁），在水泉澳邨街市售卖鲩鱼，他与两伤者相识多年，该鱼档则在猪肉档后面，双方一直相安无事。据了解，一年前，苏在内地确诊患上精神病，需定期覆诊，两日前刚从内地返港。他被捕后承认自己患有精神病，听到肉档职员似在取笑他，疑精神病发情绪失控。

事件震惊邨内，引起街坊议论纷纷，有街坊表示，苏平日沉默寡言，并无异样：「我经常买鱼，觉得佢无乜嘢，唔多出声」。另一目击者则忆述：「我当时在场，吓到我死」，并指苏执起利刀追斩猪肉档贩：「斩完一个又一个，仲要追住斩」。

相关新闻：水泉澳街市两档贩争执 其中一男持刀斩伤两人 当场被捕

事发于早上9时42分，苏持刀斩伤两人，其中姓陈（46岁）肉档男职员面伤及手腕受伤，另一姓赖（38岁）男职员后颈受伤，警员接报到场将苏拘捕。

 

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