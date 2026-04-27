Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警侦破66宗诈骗及洗黑钱案拘71人 骗徒冒美公司CEO呃逾1400万元

突发
更新时间：13:37 2026-04-27 HKT
发布时间：13:37 2026-04-27 HKT

警方于4月13至26日展开代号「穿云」的执法行动，打击诈骗及洗黑钱活动，并以涉嫌「洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」罪拘捕71人，涉及66宗骗案及相关洗黑钱案件，共有136人受害，合共损失超过5.35亿元。

被捕的71人包括49男22女（介乎20至76岁），他们的角色主要是傀儡户口持有人，分别报称的职业包括会计师、装修师傅、地产经纪和家庭主妇。受害的136人年龄介乎18至71岁，涵盖不同社会背景和来自不同地方，包括部分高收入及高学历人士，他们的职业包括公司董事及文员等。各受害人损失的款项介乎500元至1,400万元不等。当中约567万元诈骗款项，由反诈骗协调中心成功拦截。

警方港岛总区科技及财富罪案组督察梁钰亨。
警方港岛总区科技及财富罪案组督察梁钰亨。
警方港岛总区科技及财富罪案组督察高乐陶。
警方港岛总区科技及财富罪案组督察高乐陶。

警方港岛总区科技及财富罪案组督察梁钰亨指出，其中损失金额最高的一宗案件，涉及1,476万元的洗黑钱案。受骗的为一间美国公司，报案人是公司经理，报案人于2025年7月收到骗徒发出的电邮，对方假扮为该公司的行政总裁，指示报案人因商业营运原因而需要调动公司资金，将大概180万美元（折合约1,476万港元），转到指定的香港银行户口。报案人不疑有诈，按指示作出转帐安排。直到稍后报案人与真正公司行政总裁联络，始知行政总裁的电邮已被骗徒「骑劫」，于是向香港警方求助 。案件经警方调查，至今已经以涉嫌「洗黑钱」罪，拘捕两名傀儡户口持有人。 

港岛总区科技及财富罪案组督察高乐陶则表示，骗徒手法层出不穷，最近除了常见的假冒官员和投资骗案之外，骗徒又重施故技，假冒银行、电讯公司、政府机构或知名企业发送欺诈短讯，诱导受害者点击恶意连结或提供个人资料，最终导致损失金钱及个人资料被盗用。港岛总区刑事部在3月份成功瓦解一个活跃于本港诈骗集团，该集团利用观塘一个工厦单位作为钓鱼短讯的发放中心。警方以「串谋诈骗」罪拘捕4名本地男女，他们涉嫌与今年1月至3月发生的25宗同类型伪冒水务署、证券公司、零售商等钓鱼短讯诈骗案件有关，涉及金额超过80万元。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
6小时前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
20小时前
钻石山站情侣遭躁汉推跌 原列纠纷 再到警署誓言追究
01:18
钻石山站情侣遭躁汉推跌 报案誓言追究 警列袭击调查
突发
4小时前
茶皇殿44折叹海鲜餐！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
饮食
19小时前
六合彩50周年金多宝｜头奖$2.28亿5.2搅珠 网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
时事热话
4小时前
05:48
星岛申诉王｜超龄无法获政府药物资助 肌肉萎缩港男北上买平药撑起抗病路
申诉热话
7小时前
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
社会
3小时前
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
饮食
19小时前
TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术
TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术
影视圈
17小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
2小时前