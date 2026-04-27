警侦破66宗诈骗及洗黑钱案拘71人 骗徒冒美公司CEO呃逾1400万元

警方于4月13至26日展开代号「穿云」的执法行动，打击诈骗及洗黑钱活动，并以涉嫌「洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」罪拘捕71人，涉及66宗骗案及相关洗黑钱案件，共有136人受害，合共损失超过5.35亿元。

被捕的71人包括49男22女（介乎20至76岁），他们的角色主要是傀儡户口持有人，分别报称的职业包括会计师、装修师傅、地产经纪和家庭主妇。受害的136人年龄介乎18至71岁，涵盖不同社会背景和来自不同地方，包括部分高收入及高学历人士，他们的职业包括公司董事及文员等。各受害人损失的款项介乎500元至1,400万元不等。当中约567万元诈骗款项，由反诈骗协调中心成功拦截。

警方港岛总区科技及财富罪案组督察梁钰亨。

警方港岛总区科技及财富罪案组督察高乐陶。

警方港岛总区科技及财富罪案组督察梁钰亨指出，其中损失金额最高的一宗案件，涉及1,476万元的洗黑钱案。受骗的为一间美国公司，报案人是公司经理，报案人于2025年7月收到骗徒发出的电邮，对方假扮为该公司的行政总裁，指示报案人因商业营运原因而需要调动公司资金，将大概180万美元（折合约1,476万港元），转到指定的香港银行户口。报案人不疑有诈，按指示作出转帐安排。直到稍后报案人与真正公司行政总裁联络，始知行政总裁的电邮已被骗徒「骑劫」，于是向香港警方求助 。案件经警方调查，至今已经以涉嫌「洗黑钱」罪，拘捕两名傀儡户口持有人。

港岛总区科技及财富罪案组督察高乐陶则表示，骗徒手法层出不穷，最近除了常见的假冒官员和投资骗案之外，骗徒又重施故技，假冒银行、电讯公司、政府机构或知名企业发送欺诈短讯，诱导受害者点击恶意连结或提供个人资料，最终导致损失金钱及个人资料被盗用。港岛总区刑事部在3月份成功瓦解一个活跃于本港诈骗集团，该集团利用观塘一个工厦单位作为钓鱼短讯的发放中心。警方以「串谋诈骗」罪拘捕4名本地男女，他们涉嫌与今年1月至3月发生的25宗同类型伪冒水务署、证券公司、零售商等钓鱼短讯诈骗案件有关，涉及金额超过80万元。