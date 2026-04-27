钻石山站情侣遭躁汉推跌 最初愿和解 后到警署报案誓言追究

周日（4月26日）下午一对情侣在港铁钻石山站大堂，与一名蓝衫躁汉争执，其间被对方出手推跌倒地。有目击市民主动上前阻止出手的躁汉离开，并直斥其非：「你打人唔啱㖞！」警员到场发现无人受伤，而双方同意和解，将案件列作纠纷处理。惟同日晚上7时许，涉事情侣再到黄大仙警署，表示打算追究事件，两人亦到伊利沙伯医院求医，等候伤势报告再作跟进，案件暂交由黄大仙军装巡逻小队第3队跟进。

热心市民阻出手躁男逃去

被推撞的情侣分别是33岁姓范男子，和其31岁姓陈女友。事发于周日下午12时许，据知当时两人在钻石山站转车，其间因见到41岁姓余男子大声说话，于是劝对方说话细声一点，结果双方爆发争执。

网上片段显示，当时双方在钻石山站屯马线往观塘线大堂之间的通道争执，其间蓝衫汉突然暴起，接连将男女事主推倒地上，并企图离去。旁边两名热心市民见状，未有惧怕对方暴力，反而立即跟随蓝衫汉不准他离开，直指其「你打人唔啱㖞，报咗警啦」，其后被推跌的男事主亦起身追前。

另一片段显示，被推倒的男事主因女伴同被推跌，情绪异常激动，指斥蓝衫汉：「你打我咪得啰，你而家打女人呀！」蓝衫汉愈发不耐烦，两度出手捉住男事主的背心，将其猛力推向墙壁，先后怒骂「系唔关我事呀，我而家睇你唔顺眼呀」、「你条女多嘴呀」、「你唔好咁多事」。男事主的女友见状试图制止，大喊「唔好再郁手郁脚呀」，其他途经市民见状，亦上前叫找职员处理，不要动手。

男事主其后直指蓝衫汉动手是「蚀底」，然而蓝衫汉怒气不减，无视他人劝阻，称「我都知我蚀底呀，但点解你要继续呢」，第三次出手将男事主推向墙边。随后，蓝衫汉转身离去，声称是到票务中心找职员处理，男事主不相信继续尾随，片段就此完结。