好市民奖｜桦加沙袭港下救起堕海市民 获奖船家吁「欺山莫欺水」

2025年9月，超强台风「桦加沙」吹袭香港期间，柴湾嘉业街对开海域风高浪急，有在岸边的市民不幸被卷入大海，生命危在旦夕，幸得热心市民梁浩贤与其父亲挺身而出，在恶劣天气下驾驶小艇展开营救，成功救起遇溺的3人。梁浩贤于今年三月获颁「全年好市民奖」，他谦称只是略尽绵力，救人功劳应归于专业的救援人员，但他希望事件可令大众谨记「欺山莫欺水」，于恶劣天气下应留在安全地方，避免置身险境。

生死营救展开之前，梁浩贤与父亲身处柴湾对开海域，打算为船只进行防风加固，以应对狂风暴雨。他忆述，当时岸上传来一阵阵的呼喊声，惟风浪太大，无法听清楚呼叫的内容，但凭直觉感到不妥，随即与父亲驾驶小艇驶往声音来源处查看，只见岸上有数名市民聚集，当中一名女孩放声大哭。

「好市民奖颁奖典礼2025」于今年三月十四日举行。警务处处长周一鸣（右）颁发「全年好市民奖」予在去年超强台风「桦加沙」吹袭香港期间，勇救三名堕海遇溺者的梁浩贤。

梁浩贤随众人视线望去，隐约见到海面上有人载浮载沉，驶近后惊觉一名男子正单手支撑著其妻儿，在巨浪中苦苦挣扎。梁先生立即与父亲分工合作，先后将两母子救上小艇。他形容，当时情况极其危急，堕海男子虽有意识，但明显力竭兼言语不清，本想将他同步救起，但小艇因承重问题，随时有翻侧的风险，惟有将其双手固定于船身，再慢慢将小艇驶回岸边寻求支援。

当小艇到达码头后，梁先生积极配合赶抵现场的救援人员，及后3名遇溺者被送往医院抢救。参与救援工作的警员陈倩彤对梁先生的热心行为深表感激。她指出，当时的情况相当危急，幸得市民梁先生及时出手，尤其是在恶劣天气下，热心市民的即时协助，协助了救援人员的工作，极大地提升了救援工作效率。

梁浩贤将堕海者带回岸边，交由救援人员接手进行施救。 资料图片

其实今次并非梁浩贤首次在海上施救。他透露，多年前随父亲于内地工作期间，相邻船只的喧闹引起其注意，及后发现一名工人堕海昏迷，另一名工人正在营救，但因不熟水性，开始体力透支，他见状跳入冰冷的海水中，将两人拖回船上。正是这份正义感，令他即使在多年后再次面对危急情况，依然义无反顾地伸出援手。

「回想起当时危急的情景，后来得知伤者的情况已经好转，我顿时如释重负，其他事情已经不足挂齿。」出身渔民世家的梁浩贤，对于成为「全年好市民奖」得主表现谦虚，他坦言自己并非英雄，因为他深信，香港每天都一定有很多默默无闻的好人好事发生，「我只是刚好路过，向有需要的人施以援手，谈不上是『救人』，真正救人于危难的是在场的所有救援人员。」

当日参与救援的柴湾分区军装巡逻小队高级警员梁嘉荣表示，当警方电台传出有人堕海的报案，他与队员第一时间前往支援，当时海况十分恶劣，警方、消防及救护等部门人员严阵以待。不久热心市民梁浩贤驾驶小艇驶回岸边，众人立即登船施救。警员陈倩彤则负责陪伴和安抚在岸上的小女孩，高级警员梁嘉荣带领辅警警员林宝生在场指挥调度，协助与各部门沟通、调配救援装备及开辟运送伤者的通道，确保伤者上岸后能以最快速度送院接受治理。

热心市民梁浩贤（左二）于去年台风「桦加沙」吹袭香港期间拯救堕海市民，当日参与救援行动的柴湾分区军装巡逻小队高级警员梁嘉荣（右二）、警员陈倩彤（右一）及辅警警员林宝生（左一）感谢他及时介入协助拯救行动。

早年曾因防疫贡献获颁「红鸡绳」的梁嘉荣认为，今次成功拯救生命有赖热心市民和各部门的携手努力，缺一不可，市民梁先生的表现亦相当亮眼。他分享，在过去超过30年的警务工作生涯中，不论是追捕贼人或是救援工作，市民的热心参与和协助总能让警务工作更具成效，「警民衷诚合作，往往事半功倍。」

除了协助救援工作，警方亦兼顾家属的身心状态，当发现涉事家庭的女儿在岸边目睹事件，情绪失控，警员陈倩彤全程紧抱女童安抚其情绪。陈倩彤忆述，女童当时不断哭问家人情况，令人鼻酸，在稳定对方情绪后，她透过女童手机联系其居住在附近的亲属，并护送女童前往与亲属会合。她强调，警方的职责不单是在前线执法，同时会尽最大能力对涉案人士提供情绪支援。

记者 麦键泷

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