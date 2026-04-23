长沙湾救护车挨撞翻侧 酿3伤包括两救护员 热心市民施援手

长沙湾道及东京街交界发生车祸。周四（4月23日）晚上11时许，一部私家车与一部救护车相撞，冲击力之大令救护车翻侧，现场一度传出共造成5人受伤，其后证实伤者共3人，包括2名救护员及1名私家车乘客，幸各人轻伤清醒。网上图片所见，事后现场满地残骸，大批热心市民上前协助救援。目前事发原因仍在调查。

据了解，案发时救护车沿东京街向明爱中心方向行驶，私家车沿长沙湾道向旺角方向，于交通灯交汇处撞个正著。私家车上有一名男司机及两名女乘客，救护车上载有三名救护员，当时正前往执行任务，车上未有病人。

车祸后，救护车翻侧横亘马路上，占据了半条马路的路面；私家车车头严重损毁，沦为废铁，男司机在现场未能通过酒精测试，且拒绝送院治理。