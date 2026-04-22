宏福苑执拾｜第三日上楼 宏新阁高层户早练习行楼梯 盼领回爱猫骨灰

大埔宏福苑七幢受灾大厦的居民自周一（20日）起分阶段上楼执拾个人物品，今日（22日）是第三日安排，亦是首轮宏新阁住户最后一天上楼，轮到高层住户回家。有住户为上楼准备，早前每日行15层楼梯练习，盼可在单位检获爱猫的骨灰和结婚戒指等。

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今早9时前，已陆续有居民来到大埔社区会堂登记，准备上楼。有人带同行李箧、背囊及购物袋等，亦有人自备了折凳、扫把及水鞋等上楼。住宏新阁24楼的邓小姐，由朋友陪同上楼。她表示为了今天早作准备，之前练习行楼梯，每日练习上一两次15层楼梯。她又说，早前爱猫已离世，骨灰存放在家中的不锈钢器皿中，希望可以检回，亦希望可以找回结婚戒指及相片等。

另一名25楼居民何女士称，她居于宏福苑40多年，无论烧毁情况如何，都想回家看看。何女士的女儿则希望取回陪伴自己多年的大提琴，以作纪念。