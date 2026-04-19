将军澳南公园持刀男狂奔惹惊魂 警证16岁青年乔装游戏角色 与友玩捉迷藏属误会

今日（19日）网上流传一段短片，片中见到一名男子头戴头盔、身穿黑衫黑裤，手持一把利刀，在小朋友众多的将军澳南公园内奔跑，其动机惹人猜测。警方经调查后，相信事件发生于昨日（18日）晚上，一名16岁青年疑乔装射击游戏《三角洲行动》的角色，与朋友玩「捉迷藏」，并无意图伤人，事件为一场误会。

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据了解，警方翻查大量影像及闭路电视记录，相信事件发生于昨日（18日）晚上8时左右，锁定青年于怡明邨篮球场出没，遂向球场的青少年了解青年的身份。警方寻获案发的头盔及胶刀具，并无攻击性，相信涉事的16岁青年乔装射击游戏《三角洲行动》的角色，戴上头盔及手持胶刀具，与朋友在将军澳南公园玩「捉迷藏」，无意图伤人。警方在青年的父亲见证下，向他发出口头警告，案件暂列「误会」处理。

