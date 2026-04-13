珍惜生命｜尖东财困男蹈海轻生 消防及时救起送院

尖沙咀有人堕海。今日（13日）下午3时，一名男子在尖东梳士巴利道30号对开海面载浮载沉，途人发现报案。警方及消防员到场，将年约37岁男事主救起，他意识模糊，由救护车送往伊利沙伯医院治理。

现场消息称，事发时有途人见事主自行跳入海中，之后在海面载浮载沉。警员在岸边一草丛处检获事主的一个斜孭袋，发现袋内有一封财务信件。据了解，事主因赌博，欠债约5万元。目前案件被列作企图自杀跟进。

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