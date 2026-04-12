东涌城巴车长猝逝｜与爱妻相濡以沫逾廿年 遗孀及9岁子顿失所依：唔知点算

东涌城巴回厂途中失控出事，42岁车长送院抢救无效。据了解，死者是家庭经济支柱，与妻子相识于微时，婚后育有一名9岁儿子。对于挚爱遽然离世，自己顿失所依，王太深感徬徨无助，泣问：「唔知点算？ 」

死者姓王（42岁），与家人居住东涌区。据悉，死者与妻子自19岁已开始相识，彼此互相支持，一直储钱，至28岁左右结婚。婚后王妻相夫教子，全职主妇，家庭开支由死者负责。3年前，死者由货车司机转为城巴司机，他身体壮健，一直没大问题，但近日曾声称头痛，服过止痛药。

夫妻相濡以沫多年，原本期望未来会越来越好，岂料家中支柱骤然离去，王太深感徬徨，泣诉：「我而家唔知点算，我而家好多嘢要谂……我同亲人唔系好亲，又无乜朋友，又无返工，又无同事，我唔知揾边个人可以问。」

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事发于昨（11日）晚上10时许，一辆准备回厂的城巴驶至松仁路时，突然失控冲上行人路，撞向巴士站及花槽。42岁姓王男司机一度被困车内，昏迷不醒，救援人员接报到场将其救出，并即场进行急救，其后送往北大屿山医院治理，惟经抢救后证实不治。

城巴早前表示，城巴每名同事都是团队的重要成员，公司对于有车长在工作期间不幸离世深感哀痛，向其家属致以最深切慰问，并会持续向家属提供适切协助。城巴又提到，离世车长加入城巴团队近三年，事故发生前一日为休息日，于周六晚上开始执行职务，协助驾驶非营运巴士进行车厂之间调度。事件中没有其他受伤报告，城巴正全力配合警方调查事故经过及成因。