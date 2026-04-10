打劫东亚银行│独行贼行劫过程曝光 被枪指吓女职员惊慌蹲台底
更新时间：17:11 2026-04-10 HKT
发布时间：17:11 2026-04-10 HKT
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独行贼持枪打劫湾仔东亚银行惊险过程曝光！今（10日）日中午时份，蒙面贼持枪闯入银行，指吓女职员，女职员吓得花容失色，蹲在柜台底，男职员举起双手走近，依指示点算现金交予贼人，整个过程约两分钟左右。
事发于中午12时19分，当时遇劫柜台没有防弹玻璃，一名女客人带同文件处理银行事务，穿红衣外套的女职员正提供服务，一切如常。未线，身穿黑色外套、戴鸭舌帽及口罩的男子闯进，拔出一枝疑似手抢，指吓女职员，气氛骤变，女客人大惊走避，女职员吓得蹲低避开手枪。
贼人随即递上一张纸条，似是声明打劫，并枪指大堂各人，像是命令别轻举妄动，其后一名男职员走近，相对镇定，依吩咐把3.6万元现金放进胶袋内，然后交予对方，贼人得手后转身逃去，片段结束。
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中午12时许，湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心分行发生抢劫案；银行职员报案，指一名男子持手枪物体闯入银行声称打劫，职员大惊下交出3.6万元现金，贼人得手后骑单车逃离现场，至900米外的金钟地铁站，弃车逃走，终在柴湾环翠商场落网。据悉，疑犯当时已在商场厕所换上白色短袖衫，企图金蝉脱壳逃过警方追捕。
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