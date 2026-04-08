屯门青山行山男跌伤头 直升机救起送院
更新时间：15:52 2026-04-08 HKT
发布时间：15:52 2026-04-08 HKT
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屯门青山发生行山意外。今日（8日）下午2时14分，警方接获一名男子报案，指他由青山出发行山前往良田坳，其间途至近良田坳一带时，失足跌倒导致头破血流。救援人员登山搜救，政府飞行服务队亦出动直升机协助，其后直升机将事主送到湾仔停机坪，再由救护车将他往律敦治医院治理。
据了解，事主于今午约1时由青山寺山脚起步独自行山，约半小时他登上青山山顶，之后向良田坳方向落山，中途在斜坡跌倒受伤，遂报警求助。
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