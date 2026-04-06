元朗中一男学生遭童党勒索殴打伤痕累累 家人心痛：采用暴力绝不姑息

网传元朗一间中学发生欺凌事件，一名中一学生疑被童党勒索，其后更被对方拳打脚踢及掌掴，导致背、头及脚受伤，需要入院治理。警方表示，今日（6日）接获报案，将案件列作「袭击致造成身体实际伤害」、「自称三合会成员」、「刑事恐吓」及「勒索」，交由元朗警区刑事调查队第五队跟进，暂未有人被捕。《星岛头条》正就事件向涉事学校查询。

今日有人于社交平台Threads发文，指一名在元朗某中学就读中一的男学生被同学勒索2.5万元，又遭对方拳打脚踢及掌掴，甚至用拖鞋打咀，其中部份人更自称黑社会成员。男童右脚的伤口较为严重，颈及背亦见红肿，需要入院治理。

男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片

男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片

男童的脚、颈及背均有受伤。Threads@dvpp_1998图片

发帖者指男童现时情绪低落，不敢外出，其母亲亦感到非常心痛，希望网民可以关注事件，「年纪咁细就已经无法无天，采用暴力，绝不姑息」。多名网民对事件表示关注，又指已去信男童就读的学校，要交校方进行彻查及交代，「中一就郁手郁脚呢啲真系要报警」、「而家啲细路打得咁恶」、「细细个已经咁样大个仲得了」、「一定要追究」。

警方今日接获报案，指一名13岁男童于4月5日曾和数名人士发生争执，其后被袭击、恐吓及勒索，其间有人自称三合会成员。该名男童身体多处受伤，其后自行前往医院求医，接受治疗后已于同日出院。案件经初步调查，列作「袭击致造成身体实际伤害」、「自称三合会成员」、「刑事恐吓」及「勒索」，交由元朗警区刑事调查队第五队跟进，暂未有人被捕。