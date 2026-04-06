巴士两阿叔大谈召妓心得 遭乘客鄙视围攻终败走 网民怒轰：为老不尊｜有片

巴士车厢是公共空间，竟有人无耻公然开「召妓回忆录」。上周日（3月29日）深夜，一部开往天水围的九巴上，两名阿叔无视他人感受，全程以露骨粗俗的言词大谈嫖妓经历。面对乘客怒斥，两人原先态度嚣张，直至更多乘客加入指责，两人才稍作收敛。事件流传后引起网民讨论，纷纷批评两名阿叔「为老不尊教坏子孙」。

事主早前发帖，表示上周日深夜近11时，乘坐一部开往天水围方向的265B九巴期间，亲睹两名阿叔无视车厢宁静，兴致勃勃地交流大谈「嫖妓」经历，又一边大声爆粗。由于内容太过露骨，加上声浪惊人，附近乘客纷纷露出嫌恶表情，更有人干脆调位自保，避之则吉。

事主忍无可忍，当场直斥两人行为自私、滋扰他人，并要求他们「收声」。岂料两人非但没有丝毫羞耻心，反而老羞成怒，当众「手指指」并用大串粗口「回敬」，令车厢气氛一度陷入僵局。此时，一名坐在前排的青年挺身而出，特意对两人霸气大喊：「我坐到咁前、戴埋耳机都仲听到你哋把声呀！」最终在全车鄙视目光下，两人扰攘一番后自知理亏，乖乖收声。

不少网民得知事件后，纷纷批评两名阿叔失礼，表示「呢啲人渣你同佢斯文讲冇用」、「不知所谓」、「为老不尊教坏子孙」；另外亦有人大赞出声的乘客，称「欣赏你都系行动派主动出声既人，仲有帮手出声嘅兄弟respect，通常10次有8次都冇人帮口，然后处劣势，啱嘅野要坚持」。